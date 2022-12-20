Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!
Alternatif tıp, yıllardır hayatımızda olan ve birçok hastalığa şifa bulmamıza yardım eden bir yöntemdir. Son yıllarda, teknoloji sayesinde bilim oldukça ilerledi. Binbir hastalığa çözümler bulunmaya ve ilaçları yapılmaya başlandı. Ancak doğal yöntemlerin başarısı geri plana atılmadı. Hala daha doğal yolları kullanan ve bu yollar sayesinde çeşitli sorunlarından kurtulmaya çalışanlar var. Bu doğal yöntemlerden birisi de sarımsak - zeytinyağı kürü olmaktadır. Bu kürü gece yatmadan önce ayaklarınıza sürmeniz gerekiyor.
20.12.2022 12:26 - Son Güncelleme: 20.12.2022 12:26
Gece yatmadan önce ayağınıza süreceğiniz bu tarif mucize etkisi yaratacak! Alternatif tıp, yıllardır hayatımızda olan ve birçok hastalığa şifa bulmamıza yardım eden bir aracı. Son yıllarda, teknoloji sayesinde bilim oldukça ilerledi. Özellikle çocuklarda oldukça işe yarayan bu yöntem giderek popülerliğini arttırmaya devam ediyor. İşte detaylar...