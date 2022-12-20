Ayağınızın altına sürüp bir gece uyuyun! Özellikle çocuklarda hastalığı şıp diye kesiyor! Öksürükten, gripten eser kalmayacak!

Gece yatmadan önce ayağınıza süreceğiniz bu tarif mucize etkisi yaratacak! Alternatif tıp, yıllardır hayatımızda olan ve birçok hastalığa şifa bulmamıza yardım eden bir aracı. Son yıllarda, teknoloji sayesinde bilim oldukça ilerledi. Özellikle çocuklarda oldukça işe yarayan bu yöntem giderek popülerliğini arttırmaya devam ediyor. İşte detaylar...