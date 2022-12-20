Metabolizmayı canavar gibi yapıyor! Türk kahvesine bir kaşık ekleyin çatır çatır kilo verin! Yağları parçalayan mucize...
Türk kahvesinin sağlığa faydalarına baktığımız zaman başta kalp krizi riskini aza indirdiğini görüyoruz. Ayrıca diğer bir faydası ise yağları cayır cayır yakması.
Hem sağlıklı hem lezzetli olan Türk kahvesine ekleyeceğiniz 2 şey ile yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Türk kahvesi tüketmeyi seviyorsanız bu iki malzemeyle siz de çok hızlı bir metabolizmaya sahip olabilirsiniz. Sağlık açısından oldukça faydalı olan Türk kahvesi kalp, damar sorunlarına iyi gelirken aynı zamanda yağ yakımı için en iyi içecekler arasında yer alıyor. İşte yağ parçalayıcı sihirli Türk kahvesi tarifi...
Türk kahvesini şekersiz içmenin yanı sıra ekleyeceğiniz birkaç ipucu ile yağ yakımınızı destekleyebilirsiniz.
TARÇIN VE HİNDİSTAN CEVİZİ
Kan şekerini düzenleyici ve tok tutan tarçından 1 kaşık Türk kahvenize ekleyin. İster hindistan cevizi yağı ister tozunu kullanarak hazırladığınız kahveye ikinci kaşığı da ekleyin. Karıştırıp tüketebilirsiniz.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI TÜRK KAHVESİ ZAYIFLATIR Mİ?
Sürekli yemek yeme isteği duyuyorsanız ve iştahınızın açıklığından şikayetçiyseniz Hindistan cevizli kahve tüketebilirsiniz. Çünkü bu kahve tokluk hissi verecek ve açlığınızı bastıracaktır. Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırır. Böylece kısa sürede arzu ettiğiniz kiloyu yakalayabilirsiniz.