Doktorların bile ağzı açık kaldı! Prostata, tansiyona, saç dökülmesine her derde şifa doğal mucize! 1 haftada etkileri başlıyor....

Ceviz kabukları aynı zamanda nemlendirme özelliği sayesinde saçlar için oldukça önemli bir besindir. Hem saç, hem saç dipleri için oldukça önemli olan ceviz kabuğu suyu duştan sonra saç diplerine masaj yapıldığında 0 doğal ve etkili olan kepek önleyici bir görev görür. Böylece çok daha sağlıklı ve dökülmeyen saçlara kavuşabilirsiniz.