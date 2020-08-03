Aslında her gün yediğiniz bir şey olabilir! Bu ilginç görünümlü şey meğer...

Kimi eritip bardağına doldurarak yudumlamayı seviyor, kimi içi fındık ya da fıstık dolu kalıpları kıtırdatıyor, kimimiz de keklerde pastalarda kullanıyor. Evet doğru cevap çikolata... Peki bu kadar sevilen çikolata hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte çikolata hakkında ağınızı açık bırakacak bazı garip gerçekler…