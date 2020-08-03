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Aslında her gün yediğiniz bir şey olabilir! Bu ilginç görünümlü şey meğer...

Böyle ilginç göründüğüne bakmayın, aslında pek çoğumuzun bayılarak yediği, onsuz olmaz dediği bir şey... Pek çok besin ilk hallerinden çok uzakta bir biçimde raflara geliyor. Tabi sonrasında ilk halleriyle, bizlerin bildiği halleri arasında o dev fark şaşırtıyor. Bakın bu garip görünümlü tanecikler neye dönüşüyormuş...

03.08.2020 10:05 - Son Güncelleme: 03.08.2020 10:06
Aslında her gün yediğiniz bir şey olabilir! Bu ilginç görünümlü şey meğer...

Tarihi binlerce yıl önceye dayanan bir gıdadan bahsediyoruz. Tanrıların yiyeceği diye bilinen, bir zamanlar para yerine geçen, günümüzde ise sevmeyenin neredeyse olmadığı bir tat.

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Aslında her gün yediğiniz bir şey olabilir! Bu ilginç görünümlü şey meğer...

Kimi eritip bardağına doldurarak yudumlamayı seviyor, kimi içi fındık ya da fıstık dolu kalıpları kıtırdatıyor, kimimiz de keklerde pastalarda kullanıyor. Evet doğru cevap çikolata... Peki bu kadar sevilen çikolata hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte çikolata hakkında ağınızı açık bırakacak bazı garip gerçekler…

Aslında her gün yediğiniz bir şey olabilir! Bu ilginç görünümlü şey meğer...

Çikolatanın hammaddesi kakao bitkisinin meyveleri. Kakao bitkisinin Latince adı Theobroma cacao'yu kabaca Türkçeye çevirirsek, "Tanrıların yiyeceği" anlamına geliyor.

Aslında her gün yediğiniz bir şey olabilir! Bu ilginç görünümlü şey meğer...

Malvaceae ailesinin bir üyesi olan kakao bitkisinin bamya ve pamukla yakın akraba olduğuna inanmak da güç ama gerçek. Dolayısıyla çikolatanın bir nevi sebze olduğunu söyleyebiliriz.

Aslında her gün yediğiniz bir şey olabilir! Bu ilginç görünümlü şey meğer...

Kakaonun ana vatanı Amerika kıtası, daha da net söylemek gerekirse Güney Amerika. Başta Meksika olmak üzere, Güney Amerika'nın neredeyse tamamında milattan önce 300'lü yıllarda kakaodan yapılma fermente içecekler karşımıza çıkıyor.

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