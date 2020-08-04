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Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni her geçen gün küçültüyor

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun... Her gün severek tükettiğimiz pek çok besinin, sıradan diye yaptığımız pek çok aktivitenin beyni küçülttüğü ortaya çıktı.

04.08.2020 08:59 - Son Güncelleme: 04.08.2020 08:59
Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni her geçen gün küçültüyor

Tüm vücudumuzun kontrol merkezi olan beyin sağlığı için hiç kuşkusuz sağlıklı beslenme şart. Şağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin ilk kuralı, sağlıklı beslenme yani sağlığımıza faydalı besinleri tercih etme. Peki doğanın bize sunduğu her besin faydalı mıdır?

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Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni her geçen gün küçültüyor

VÜCUTTAKİ YAĞ ORANI ARTTIKÇA BEYİN KÜÇÜLÜYOR

Bir kişinin nörolojik hastalıklara yakalanmamak için kaçınması gereken şeyler artık çok netleşti. Örneğin; Karbonhidrat, doymuş yağ, margarin, şeker…

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni her geçen gün küçültüyor

Bunlar özellikle yarattıkları ortam karışıklığıyla dokuya sağlıksız mesaj veriyorlar. Hücreyi gereksiz, olumsuz çalışma koşullarına sokuyorlar. Kişi, belli bir vücut kitle indeksi (VKİ)'nin üzerine çıktığında hücreye olumsuz mesajlar gitmeye başlıyor ve kişi hangi nörolojik hastalığa yatkınsa onunla uğraşmaya başlıyor. İnme ve nörodejeneratif hastalıklar, en büyük grubu oluşturuyor. Kişiler, tüm nörolojik hastalıklara açık hale geliyor ama bu iki hastalık daha önemli bir risk faktörü.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni her geçen gün küçültüyor

KÖTÜ YAĞLAR EN ÇOK BEL BÖLGESİNDE TOPLANIYOR

Kötü yağların en kolay toplandığı yerler vücuttaki orta alanlar, bel bölgesidir. Yakın organlar olması nedeniyle kalbe de çok ciddi bir zararı vardır. Kalbe zararlı olan her şey beyin için de zararlıdır. Karbonhidrat alımı arttıkça bedende yağlanma artmaya başlar. Kötü yağı sadece margarin yiyerek değil, kötü besin tüketerek de alabilirsiniz. Katkı gıdalı her şey buna dâhildir. Fast food, cips, bisküvi, kraker… Şeker ve karbonhidratı geri planda tutmalıyız ve bunları sadece özel günlerin yiyeceği haline getirmeliyiz. Aldığınız ürünün paketini okuyun, yiyeceğin dışında yazılı olan her şey vücut orta bölgesinde yağlanmanın kaynağını oluşturuyor. Ama ne yazık ki tüm dünyadaki ve Türkiye'deki genç popülasyon hayatın hızlı akışı nedeniyle bu tehlikenin farkında değil.

Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni her geçen gün küçültüyor

KAHVEDE BİLE O TEHLİKE VAR!

Ürünlerin içerisine konulan MSG (Monosodyum glutamat – lezzet artırıcı) de kişinin devamlı o gıdalara yönelmesine neden oluyor. Kahve de bile MSG var. Son zamanlarda bazı kahve türlerinin ciddi bağımlılık yaptığına yönelik açıklamalar yapıldı. Öncelikle kansere yol açtığı söylendi ama bunun sadece kanser ile ilgili olmadığı anlaşıldı. Düşünün ki; bu kahveyi içen kişilerde her gün o kahveyi içme isteği doğuyor. Bu da birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor.

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