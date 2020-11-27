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Yoğurt yemek incelik ister! Bilim insanları uyarıyor... Yoğurdu her gün yiyorsunuz ama yanlış tüketiyorsunuz...

Sizi tok tutacağını düşündüğünüz, diyetlerinizde afiyetle tükettiğiniz bu besinleri meğer hepimiz yanlış tanımışız. Önemli olan yediğiniz gıda değil kalitesi. Eğer tok kalma beklentisiyle tükettiğiniz besin sizi 1 saat bile tutmuyor ve kısa sürede acıktırıyorsa, besin alışkanlıklarınızı yeniden düzenlemenizde fayda var. Yediklerinizi çok büyük bir fark yaratmadan değiştirmek sizi gün boyu tok tutacaktır. İşte sizi sürekli aç hissettiren 10 besin ve yerine yiyebileceğiniz alternatifler...

27.11.2020 08:39 - Son Güncelleme: 27.11.2020 08:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





