Ameliyatsız, ilaçsız, yanma hissine şifa! İşte 10 adımda reflüden kurtulma formülü... 1 günde reflüyü geçirme tedavisi!
1 günde reflüyü geçirme tedavisi! Ameliyatsız, ilaçsız, yanma hissine şifa! Reflüde, mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen belirtidi. Mide içeriğinin ağza gelmesi, yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri sayılır. Günümüzde bir çok kişinin şikayetçi olduğu reflü hastalığını geçirmenin ya da şikayetleri azaltmanın formülü bulundu.
Günümüzde bir çok kişinin şikayetçi olduğu reflü hastalığından kurtulmanın yolları bulunuyor. Gündelik hayatı olumsuz etkileyen reflü hastalığı çok kilolu insanlarda daha fazla görülmektedir. Uzun süre devam eden reflüde, barret özofagus denilen yemek borusu ile midenin birleştiği noktada ortaya çıkan mukozal değişiklikler oluşmaya başlayabilir. Bu oluşumlar da ileride bir kanser türüne zemin hazırlayabilir. İşte 10 adımda reflüden kurtulma formülü...
TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE KANSERE KADAR GÖTÜRÜYOR
Kilo, sağlıksız beslenme, rahatsız eden giysiler giyme, reflünün oluşmasında ve hastalığın ilerlemesinde rol oynayan faktörlerden sadece bir kaçı.
Reflünün oluşmasında birçok faktör rol oynar. Günümüzde artan psikolojik faktörler bir çok mide şikayetine neden olabilmektedir. Stres nedeni ile mide asit düzeyi artar bu da reflü şikayetleri artırabilir. Reflü çok kilolu insanlarda daha fazla görülmektedir. Uzun süre devam eden reflüde, barret özofagus denilen yemek borusu ile midenin birleştiği noktada ortaya çıkan mukozal değişiklikler oluşmaya başlayabilir. Bu oluşumlar da ileride bir kanser türüne zemin hazırlayabilir. Endoskopi yapıldıktan sonra hastalığın boyutu, tedavisi ve ileride gelişebilecek kötü oluşumlar öngörülebilir. Ayrıca reflü sadece mide asidi kökenli değil safra reflüsü de olabilir.
REFLÜ ŞİKAYETLERİNİ AZALTMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN;
👉Yaşam koşulları ile ilgili değişikler yapılmalıdır. Yemek saatlerinin ve beslenme düzeninin değiştirilmesi ilk sırada gelir.
👉Hastanın kilo fazlalığı varsa mutlaka kilo vermesi gerekir. Çünkü şişmanlık bir takım mekanizmalarla reflüye zemin hazırlar ve reflü şikayetleri artır.