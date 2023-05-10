1 ayda 5 yaş gençleştiren maske! Botoks etkili, 10 yıl garanti gençlik sağlıyor! Denendi: ''Haftada 3 kez...''

Cilde botoks yapan maske tarifi! İnce çizgileri dahi dolduruyor! Cilt maskeleri arasında yer alan bu güzellik maskesinin en fazla bilinen faydası ise cildi sıkılaştırması ve parlatması. Haftada 3 kez denenebileceği açıklandı. Günümüzde 7'den 70'e kadın erkek herkes artık cilt maskelerini yakından biliyor. Meyveler içeren bir çok maske evde kolaylıkla hazırlabiliyor. Dışarda yüksek mevlalar ödemenize gerek yok! İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz botoks etkili cilt maskesi tarifi!