Alzheimer’ı yavaşlatıyor, kolesterolü ve tansiyonu düşürüyor! İşte sağlık deposu o besin!

Tokluk hissi yaratarak, kilo almayı önlüyor, kalsiyum yönünden zengin olması sebebiyle, kırıkların önüne geçiyor. Sedef ve egzama hastalarına fayda sağlıyor, damar tıkanıklığına iyi geliyor. Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlıyor, böbreklerin sağlıklı çalışmasında etki sağlıyor. Beyindeki sinir hücrelerinin güçlenmesini sağlıyor, Alzheimer hastalığı gelişimini yavaşlatıyor. Kandaki kolesterol seviyesini ve yüksek tansiyonu düşürüyor, karaciğerdeki zararlı maddelerin temizlenmesine iyi geliyor. iŞTE O MUCİZEVİ BESİN!