Akciğer kanseri nedir? Akciğer kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir?
Çağımızın en büyük hastalıklarından biri akciğer kanseri. Bilinen en büyük nedeni ise sigara kullanımı. Fakat sadece bu değil. İlerleyen safhalarında geri dönüşü olmaz bir hala alan akciğer kanseri nedir? Akciğer kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Akciğer kanserinin tedavisi var mı? İşte akciğer kanseri hakkında bilmeniz gerekenler.
Hastalıklarımızın birçoğu tüketim alışkanlıklarımıza, yaşam standartlarımıza göre değişiyor. İşte bu nedenle her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Akciğer kanseri bunlardan biri. Özellikle sigara tüketimi çok olan kişilerde görülen akciğer kanserinin tek nedeni bu değil. Peki akciğer kanseri nedir? Akciğer kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Akciğer kanserinin tedavisi var mı?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akciğer Kanserleri Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğince akciğer kanserinin Türkiye'deki ekonomik yükünü ortaya koyan ilk kapsamlı araştırma niteliğindeki Türkiye'de Akciğer Kanseri Raporu hazırlandı.
Erdöl, "Özellikle askeriyede sigara kullanımı özendiriliyor ve bedava sigara veriliyordu. O günlerin istatistiklerini bugün görüyoruz. 2008'deki kanundan sonra akciğer kanserinde bir azalma olmuştu fakat son yapılan çalışmalarda kadınlarda ve gençlerde sigara kullanımının artmasını baz aldığımızda bu rakamların da artacağını görmekteyiz" diye konuştu.
"KANSER HARCAMALARININ YÜZDE 15'İ AKCİĞER KANSERİNE GİDİYOR"
Türkiye'de Akciğer Kanseri Raporu'nda, erkeklerde en sık görülen kanser türü olarak yer alan akciğer kanserinin kadınlarda ise 5'inci sırada olduğu belirtildi.
Ayrıca, Avrupa Birliği genelini kapsayan hastalık yükü çalışmasında akciğer kanseri tüm kanser harcamalarının yüzde 15 ile en fazla maliyet payına sahip kanser tipi olarak ilk sırada listelendi.