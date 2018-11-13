Hastalıklarımızın birçoğu tüketim alışkanlıklarımıza, yaşam standartlarımıza göre değişiyor. İşte bu nedenle her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Akciğer kanseri bunlardan biri. Özellikle sigara tüketimi çok olan kişilerde görülen akciğer kanserinin tek nedeni bu değil. Peki akciğer kanseri nedir? Akciğer kanserinin nedenleri ve belirtileri nelerdir? Akciğer kanserinin tedavisi var mı?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Akciğer Kanserleri Derneği, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneğince akciğer kanserinin Türkiye'deki ekonomik yükünü ortaya koyan ilk kapsamlı araştırma niteliğindeki Türkiye'de Akciğer Kanseri Raporu hazırlandı.