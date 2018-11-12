Hayat kurtaran pratik bilgiler (Göğüslere lahana sarınca ne olur?)
Pratik bilgiler hayat kurtarıyor. Umulmadık yerden çıkan doğal mucizeler hem cepten hem de zamandan kazandırıyor. Bir o kadar ilginç olan bu bilgiler biraz ilginç gelebilir ama dert etmeyin. Onlardan biri lahana. Göğüse lahana sarılınca neler olur biliyor musunuz?
Piyasada krem, maske, tonik yokken anneannelerimizin, annelerimizin birbirinden etkili yöntemleri vardı. Büyüklerimiz uyguladıkları doğal reçeteler sayesinde güzelleşiyor, cilt problemlerine çözüm buluyorlardı. Bazılarını hala biliyoruz ama bazıları hakkında en ufak fikrimiz bile olmayabiliyor.
EPİLASYONDA ŞEKER KULLANMAK
Epilasyon artık sıklıkla makinelere bırakılsa da, eski tariflerin sağladığı yararlar hala geçerli. Şekerden yapılan ağda, doğal ve saf içeriğiyle cildi beslerken, yanma riski oluşturmamasıyla oluşabilecek izlerin önüne geçiyor. Ayrıca şeker cildi beslediği gibi epilasyon işlemi sırasında cildi kurutmaz.
BAL MASKESİ
Bal, güzellik için binlerce yıldır kullanılıyor. Cildin yanı sıra, vücudun istenmeyen bölgelerindeki yağlanmalar için de kullanmak mümkün. Selülitli bölgeye düzenli olarak balla masaj yaparak bu kötü görüntüden kurtulabilirsiniz. Selülitli bölgeye bal sürüp avuç içinizle daireler çizerek yavaşça masaj yapın. Bal maskesiyle yapacağınız masajın faydasını kısa sürede göreceksiniz.