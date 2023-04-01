Acillik olmadan deneyin! Zonklayıcı baş ağrısını anında geçiriyor! Ramazan'da baş ağırı çekenler, tehlikede olabilirsiniz! %100 etkili yöntem bulundu!
Ramazan Ayı'nda sıklıkla baş ağrısı şikayetleri oluyor. Söz konusu şikayetler önemsiz de olabiliyor önemli de. Geçmeyen baş ağrısı için öncelikli olarak doktora başvurulması tavsiye ediliyor. Stres, açlık, mavi telefon ışıkları, uykusuzluk ve açlık gibi durumlarda belirgin bir biçimde ortaya çıkan ağır bazen kişi için işkenceye bile dönüşebiliyor. Peki oruçluyken artan baş ağrıları nasıl engellenebilir? İşte yanıtı.
Ramazan ayında baş ağrısı çekenler dikkat. Geçmeyen bir baş ağrınız varsa tehlikede olabilirsiniz. Baş ağrısına bir çok neden etken olabilmektedir. Bu belirtiler varsa büyük bir sorunla karşı karşıyasınız demektir. Uzmanlar bu konuda çok önemli açıklamalarda bulunurken, %100 etkili yöntemler de açıklandı. İşte detaylar...
SU TÜKETİMİ
Yeterli miktrda su tüketmemek de sağlık açısından skaıncalıdır. Az su içmek dehidratasyon da denilen vücudun susuz kalması olayına sebep olur ve kişi bu sebeple baş ağrısı yaşamaya başlar. Ramazan ayı yaz dönemine denk geldiğinde havaların ısınmasından ötürü ciltte buharlaşma ve solunum yolu ile 500-700 mililitre arasında su kaybı yaşanır.
AROMATİK YAĞLAR
Nane, lavanta gibi bazı aromatik yağların rahatlatıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Bu yağlar şakaklara sürülerek kullanılabilir. İsteyen kişiler, 1 kase kaynamış suya birkaç damla damlatıp buharını koklayarak da baş ağrısının önüne geçebilirler.