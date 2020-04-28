RAMAZAN İMSAKİYE
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ABD'deki çalışmalar ortaya çıkardı! Kan testiyle kanser daha erken teşhis edilebilecek...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş kanser hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya koydu. Testin geliştirilmesine yardımcı olan bilim adamlarından Johns Hopkins Üniversitesinden Nickolas Papadopoulos, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışma ile henüz test aşamasında olsa da standart tarama yöntemleriyle elde edilen sonuçlardan iki kat daha fazla kanser vakası tespit edildi." dedi.

28.04.2020 23:36 - Son Güncelleme: 28.04.2020 23:43
ABD'deki çalışmalar ortaya çıkardı! Kan testiyle kanser daha erken teşhis edilebilecek...

ABD'de yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş kanser hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya koydu.

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ABD'deki çalışmalar ortaya çıkardı! Kan testiyle kanser daha erken teşhis edilebilecek...

Akademik "Science" dergisine dayandırılan haberde, yapılan bir araştırmanın, kanserin, bir çeşit kan testiyle erken evrelerde bile tespit edilebileceğini gösterdiği belirtildi.

ABD'deki çalışmalar ortaya çıkardı! Kan testiyle kanser daha erken teşhis edilebilecek...

Haberde, "Daha önce hastalık belirtisi göstermeyen binlerce insan üzerinde yapılan çalışmada, ilk defa bir kan testi sayesinde birçok kanser türü tespit edilebildi." ifadelerine yer verildi.

ABD'deki çalışmalar ortaya çıkardı! Kan testiyle kanser daha erken teşhis edilebilecek...

Testin geliştirilmesine yardımcı olan bilim adamlarından Johns Hopkins Üniversitesinden Nickolas Papadopoulos, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışma ile henüz test aşamasında olsa da standart tarama yöntemleriyle elde edilen sonuçlardan iki kat daha fazla kanser vakası tespit edildi." dedi.

ABD'deki çalışmalar ortaya çıkardı! Kan testiyle kanser daha erken teşhis edilebilecek...

Papadopoulos, testin sadece 65-75 yaş grubundaki kadın ve erkekler üzerinde yapıldığını, daha net sonuç için farklı yaş gruplarında da denenmesi gerektiğini söyledi.

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