Haberler Galeri Sağlık ABD'deki çalışmalar ortaya çıkardı! Kan testiyle kanser daha erken teşhis edilebilecek...

ABD'deki çalışmalar ortaya çıkardı! Kan testiyle kanser daha erken teşhis edilebilecek...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan bir araştırma, henüz vücutta belirti göstermemiş kanser hastalığının, bir çeşit kan testiyle daha erken tespit edilebileceğini ortaya koydu. Testin geliştirilmesine yardımcı olan bilim adamlarından Johns Hopkins Üniversitesinden Nickolas Papadopoulos, "Bunun mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışma ile henüz test aşamasında olsa da standart tarama yöntemleriyle elde edilen sonuçlardan iki kat daha fazla kanser vakası tespit edildi." dedi.

28.04.2020 23:36 - Son Güncelleme: 28.04.2020 23:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





