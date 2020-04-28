RAMAZAN İMSAKİYE
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Kafasında oluşan şişlik doktorları bile hayrete düşürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Kafanızda şişlik oluşsa ne yapardınız? Muhtemelen başınızı bir yere çarptığınızı ve bu yüzden şiştiğini düşünüp, vakit kaybetmeden bir doktora giderdiniz. Kafasında şişlik oluşan ve başı ağrıyan genç adam da bunu yaptı. Ama sonu beklediğinden biraz farklı oldu. Genç adamın kafasında oluşan şişliğin içinden çıkanlar doktorlar dahil herkesi şoke etti. İşte sosyal medyaya damga vuran ve tıklanma rekoru kıran o anlar...

28.04.2020 23:57 - Son Güncelleme:
Kafasında oluşan şişlik doktorları bile hayrete düşürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Kafanızda bir şişlik çıksa ne yapardınız? Muhtemelen başınızı bir yere çarptığınızı ve şiştiğini düşünüp, derhal bir doktora giderdiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kafasında oluşan şişlik doktorları bile hayrete düşürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Kafasında şişlik oluşan ve başı ağrıyan bu genç adam da bunu yaptı.

Kafasında oluşan şişlik doktorları bile hayrete düşürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Ama sonu beklediğinden biraz farklı oldu... Genç adamın kafasındaki şişlikten çıkanlar herkesi şoke etti.

Kafasında oluşan şişlik doktorları bile hayrete düşürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

İşte sosyal medyada tık rekoru kıran o anlar...

Kafasında oluşan şişlik doktorları bile hayrete düşürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
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