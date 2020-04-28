Haberler Galeri Yaşam Kafasında oluşan şişlik doktorları bile hayrete düşürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Kafasında oluşan şişlik doktorları bile hayrete düşürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...

Kafanızda şişlik oluşsa ne yapardınız? Muhtemelen başınızı bir yere çarptığınızı ve bu yüzden şiştiğini düşünüp, vakit kaybetmeden bir doktora giderdiniz. Kafasında şişlik oluşan ve başı ağrıyan genç adam da bunu yaptı. Ama sonu beklediğinden biraz farklı oldu. Genç adamın kafasında oluşan şişliğin içinden çıkanlar doktorlar dahil herkesi şoke etti. İşte sosyal medyaya damga vuran ve tıklanma rekoru kıran o anlar...

28.04.2020 23:57 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





