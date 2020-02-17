Haberler Galeri Yaşam Eşek eti yedirene para cezası ve hapis cezası! Binlerce gıda polisi 81 ilde sahaya iniyor

Eşek eti yedirene para cezası ve hapis cezası! Binlerce gıda polisi 81 ilde sahaya iniyor

Daha fazla kar etmek için vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda teröristlerine karşı sert tedbirler içeren taslağa son şekli verildi. Taklit ve tağşiş yapan firmalara; suçun niteliğine göre 10 yıla kadar sektörden men, 5 yıla kadar hapis, 250 bin liraya kadar para cezası verilecek. Denetimler, en çok tüketilen ve tağşişin en fazla gözlendiği ürünlerde yoğunlaşacak. Gıdalardaki uygunsuzlukların tespit edilmesinde; tüketicilerin ihbar ve şikâyetlerinin, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin büyük payı bulunuyor.

17.02.2020 10:46 - Son Güncelleme: 17.02.2020 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





