Eşek eti yedirene para cezası ve hapis cezası! Binlerce gıda polisi 81 ilde sahaya iniyor
Daha fazla kar etmek için vatandaşın sağlığını hiçe sayan gıda teröristlerine karşı sert tedbirler içeren taslağa son şekli verildi. Taklit ve tağşiş yapan firmalara; suçun niteliğine göre 10 yıla kadar sektörden men, 5 yıla kadar hapis, 250 bin liraya kadar para cezası verilecek. Denetimler, en çok tüketilen ve tağşişin en fazla gözlendiği ürünlerde yoğunlaşacak. Gıdalardaki uygunsuzlukların tespit edilmesinde; tüketicilerin ihbar ve şikâyetlerinin, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin büyük payı bulunuyor.
Türkiye'nin gündeminden düşmeyen gıdada taklit ve tağşişe karşı önemli tedbirler hayata geçiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı iki koldan önemli çalışma yürütüyor. Bugün yurdun dört bir yanında binlerce gıda polisi, şok baskınlarla sıkı denetimlere başlayacak. Birçok üründen numuneler toplanacak ve incelemeye gönderilecek.
KANUN ÇIKARILACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmalara ait bilgileri paylaşmıştı. Son olarak cuma akşamı; taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün ifşa edilmişti.