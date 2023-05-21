100 yaşını görmenin sırrı ortaya çıktı! Japon diyetisyen açıkladı! Bu besini tüketenler 40 yıl fazla yaşıyor!
Uzun ömürlü olmak için Japonlar bu besinleri tüketiyor! Okinawa Adası'nda 100 yaşını geçen yaşlıların yoğun varlığı son yıllarda sıkça konuşulur oldu. Dünyanın gözü bu adada ve adadakilerin yedikleri besinlere çevrildi. İşte japonların 100 yaşını görmesinin sırrı! Bu besini tüketenler 40 yıl fazla yaşıyor!
Japonların uzun ömürlü ve sağlıklı yaşamlarının sırrı ortaya çıktı. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için bu besinleri tüketmek gerekiyormuş! Japonların mutfakları ülkemizdekinden çok farklı olsa da o besinler hemen hemen aynı! Bakın uzun ömürlü olmak için ne tüketiyorlarmış...
Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, uzun yaşamın sırrını açıkladı. İşte merak edenler için Japonların sık tükettiği 5 yiyecek...
GIDAYI İLAÇ OLARAK DÜŞÜNÜYORLAR
Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, kaleme aldığı yazıda "Küçük yaşlardan itibaren gıdayı ilaç olarak düşünmemin öğretildiği Japonya'da büyüdüm. Büyükannem 92 yaşında ve uzun ömrünü doğru yiyecekleri yemeye borçlu" diyor.
Miyashita'nın yazısında Japonya'da 100 yaş ve üstü 90 bin 526 kişi olduğundan söz edilerek Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın 2022 raporuna göre bu rakamın 20 yıl önceye göre 5 kattan daha yüksek olduğuna vurgu yapılıyor.
Küçük bir Japon adası olan Okinawa, dünyadaki en yüksek 100 yaş üstü nüfus yoğunluğuna sahip bölge olarak geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmişti.