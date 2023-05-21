100 yaşını görmenin sırrı ortaya çıktı! Japon diyetisyen açıkladı! Bu besini tüketenler 40 yıl fazla yaşıyor!

Japonların uzun ömürlü ve sağlıklı yaşamlarının sırrı ortaya çıktı. Sağlıklı ve uzun bir yaşam için bu besinleri tüketmek gerekiyormuş! Japonların mutfakları ülkemizdekinden çok farklı olsa da o besinler hemen hemen aynı! Bakın uzun ömürlü olmak için ne tüketiyorlarmış...