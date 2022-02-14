Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! Bunu yaşıyorsanız dikkat
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı ülkeleri yeniden alarma geçirdi. Daha hızlı yayılan Omicron'un yeni belirtileri ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, Omicron'un belirtileri arasında bel ağrısı da yer aldı.
14.02.2022 09:35
- Son Güncelleme: 14.02.2022 09:40
2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.
Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.