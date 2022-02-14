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Haberler Sağlık Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! Bunu yaşıyorsanız dikkat

Omicron'un yeni belirtisi ortaya çıktı! Bunu yaşıyorsanız dikkat

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı ülkeleri yeniden alarma geçirdi. Daha hızlı yayılan Omicron'un yeni belirtileri ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, Omicron'un belirtileri arasında bel ağrısı da yer aldı.

14.02.2022 09:35 - Son Güncelleme: 14.02.2022 09:40
Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Bunu yaşıyorsanız dikkat

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

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Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Bunu yaşıyorsanız dikkat

Önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olan Omicron'un yayılması ile koronavirüste görülen semptomlar da değişiyor.

Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Bunu yaşıyorsanız dikkat

İngiltere'den gelen son Haber Omicron'da yeni semptomuna işaret ediyor. Bu hafta bel ağrısı ilk koronavirüste en sık görülen 20 semptom listesine eklendi.

Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Bunu yaşıyorsanız dikkat

HER 5 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLDÜ
İngiliz Sun gazetesinde yer alan habere göre, bel ağrısı geçen hafta Kovid-19 hastalarının yüzde 20'si tarafından bildirildi.

Omicron’un yeni belirtisi ortaya çıktı! Bunu yaşıyorsanız dikkat

Başka bir deyişle ülkede koronavirüse yakalanan her 5 kişiden 1'i bel ağrısı semptomu gördüğünü bildirdi.

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