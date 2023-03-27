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Haberler Sağlık 2 SAAT içinde acıktırıyor! Baş ağrısı yapıyor, susatıyor! Sahurda bunları sakın yemeyin! Tüm günü ferah geçirmek için....

2 SAAT içinde acıktırıyor! Baş ağrısı yapıyor, susatıyor! Sahurda bunları sakın yemeyin! Tüm günü ferah geçirmek için....

Sahurda tüketmemeniz gereken besinler tek tek açıklandı. İşte uzmanlar tarafından gelen uyarılar.

takvim.com.tr
27.03.2023 12:51 - Son Güncelleme: 27.03.2023 12:51
2 SAAT içinde acıktırıyor! Baş ağrısı yapıyor, susatıyor! Sahurda bunları sakın yemeyin! Tüm günü ferah geçirmek için....

Sahurda bunları sakın yemeyin! Hem susatıyor hem acıktırıyor! 2 saat içinde hiçbir şey yememişsiniz gibi acıkmak istemiyorsanız Ramazan ayı boyunca bu kurallara uymanız gerekiyor. İşte uzmanlardan konuyla ilgili gelen yorumlar...

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2 SAAT içinde acıktırıyor! Baş ağrısı yapıyor, susatıyor! Sahurda bunları sakın yemeyin! Tüm günü ferah geçirmek için....

SAĞLIK BAKANLIĞI ORUÇ TUTANLAR İÇİN BESLENME ÖNERİLERİ

Oruç tutarken yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterin.

2 SAAT içinde acıktırıyor! Baş ağrısı yapıyor, susatıyor! Sahurda bunları sakın yemeyin! Tüm günü ferah geçirmek için....

Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra aralıklı ve her seferinde küçük porsiyonlar şeklinde beslenin.

2 SAAT içinde acıktırıyor! Baş ağrısı yapıyor, susatıyor! Sahurda bunları sakın yemeyin! Tüm günü ferah geçirmek için....

Yemeklerinizi hızlı yemekten kaçının, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek tüketin.

2 SAAT içinde acıktırıyor! Baş ağrısı yapıyor, susatıyor! Sahurda bunları sakın yemeyin! Tüm günü ferah geçirmek için....

Sahur öğününüzü atlamayın, mutlaka yapın.

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