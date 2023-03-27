2 SAAT içinde acıktırıyor! Baş ağrısı yapıyor, susatıyor! Sahurda bunları sakın yemeyin! Tüm günü ferah geçirmek için....
Sahurda tüketmemeniz gereken besinler tek tek açıklandı. İşte uzmanlar tarafından gelen uyarılar.
27.03.2023 12:51 - Son Güncelleme: 27.03.2023 12:51
Sahurda bunları sakın yemeyin! Hem susatıyor hem acıktırıyor! 2 saat içinde hiçbir şey yememişsiniz gibi acıkmak istemiyorsanız Ramazan ayı boyunca bu kurallara uymanız gerekiyor. İşte uzmanlardan konuyla ilgili gelen yorumlar...