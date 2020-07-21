Haberler Galeri Sağlık 24 saatte etkisini gösteriyor! 6 diş sarımsağı her gün közleyip yerseniz...

24 saatte etkisini gösteriyor! 6 diş sarımsağı her gün közleyip yerseniz...

Tam bir şifa deposu olan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Faydaları tıbben kanıtlanmış olan sarımsak, günümüzde alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı oldu. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsağın faydaları arasında en çok dikkat çekeni kalp sağlığına iyi gelmesi olduğu kanıtlandı. Peki, közlenmiş sarımsak yemenin sağlımıza faydaları nelerdir? Sarımsağı közleyip yersek vücudumuzda neler değişir? İşte tüm bu soruların cevapları ve şifa deposu sarımsağın faydaları...

21.07.2020 23:03 - Son Güncelleme: 21.07.2020 23:08
24 saatte etkisini gösteriyor! 6 diş sarımsağı her gün közleyip yerseniz...

Çoğu yemeğe aroma katan ve sağlık açısından çeşitli faydaları kanıtlanan sarımsağın közlenmişini hiç denediniz mi? Ancak yapılan bir araştırma sonucuna göre günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin sağlık açısından mucizevi faydaları bulunuyormuş.

GALERİ DEVAM EDİYOR
24 saatte etkisini gösteriyor! 6 diş sarımsağı her gün közleyip yerseniz...

Yüzyıllar boyunca çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan sarımsağın faydaları tıbben kanıtlamış şimdilerde ise alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı olmuştur.

24 saatte etkisini gösteriyor! 6 diş sarımsağı her gün közleyip yerseniz...

6 ADET IZGARADA PİŞMİŞ SARIMSAK....
Antibiyotik görevi üstlenmesiyle gribin öncüsü olan sarımsağın faydaları sadece bununla sınırlı kalmıyor.

24 saatte etkisini gösteriyor! 6 diş sarımsağı her gün közleyip yerseniz...

İşte 6 adet ızgarada pişmiş sarımsak yediğinizde 24 saat içinde olacaklar:

24 saatte etkisini gösteriyor! 6 diş sarımsağı her gün közleyip yerseniz...

4-6 saat: Metabolizmanız hızlanıyor. Depolanan yağlar yanmaya ve vücudunuzdaki fazlalık sıvılar atılmaya başlıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bilim insanları bir bir sıraladı! Masum bir şey gibi görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor
Bilim insanları bir bir sıraladı! Masum bir şey gibi görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor