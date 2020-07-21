Haberler Galeri Sağlık 24 saatte etkisini gösteriyor! 6 diş sarımsağı her gün közleyip yerseniz...

24 saatte etkisini gösteriyor! 6 diş sarımsağı her gün közleyip yerseniz...

Tam bir şifa deposu olan sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor. Faydaları tıbben kanıtlanmış olan sarımsak, günümüzde alternatif tıbbın vazgeçilmez kaynağı oldu. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsağın faydaları arasında en çok dikkat çekeni kalp sağlığına iyi gelmesi olduğu kanıtlandı. Peki, közlenmiş sarımsak yemenin sağlımıza faydaları nelerdir? Sarımsağı közleyip yersek vücudumuzda neler değişir? İşte tüm bu soruların cevapları ve şifa deposu sarımsağın faydaları...

21.07.2020 23:03 - Son Güncelleme: 21.07.2020 23:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





