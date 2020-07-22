Uzmanlar özellikle uyarıyor! Dondurma masum gibi görünüyor ama büyük risk taşıyor

Dondurma içerisinde, protein ve karbonhidrat başta olmak üzere; A, B6, B12, C, D, E ve K vitaminleri ile kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ile çinko gibi çok sayıda mineraller bulunduran sağlıklı bir besin kaynağı.