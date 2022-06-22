20'lik, dolgulu, apseli, çürük diş ağrısı nasıl geçer, ne iyi gelir? Diş sağlığınızı o etkiliyor olabilir! Herkes bu hatayı yapıyor!
Diş ağrısı birçok kişinin çektiği rahatsızlık veren durumlar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında diş ağrısı neden olur ve diş ağrısı nasıl geçer soruları yer alıyor. Diş ağrısı birçok farklı nedene dayalı olarak ortaya çıkabilir. Özellikle farkında olmadan yaptıklarımız dişler için tehlikeli olmaktadır. Diş ağrısı nedenleri ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Diş ağrısı günlük milyonlarca kişinin rahatsızlık çektiği durumlar araasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında diş ağrısı nasıl geçer ve diş ağrısına ne iyi gelir soruları yer alıyor. Peki, diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağırısna ne iyi gelir? Diş ağrısı neden olur? İşte merak edilenler...
Elma Sirkesi
Elma sirkesi limondan daha asitli olması sebebiyle limondan oluşabilecek her hasarı fazlasıyla sağlıyor. Diş minesinin aşındırılmasına sebep oluyor. Kalıcı diş lekelenmesi kabusuna da yol açıyor. Sirkenin dişin rengini açması dişe fayda sağladığı anlamına gelmiyor.
Kömür Macunu
Yakın zamanda hayatımıza giren ve sosyal medyada çokça paylaşılan kömürlü diş macunu aşırı miktar kullanımında zarar veriyor. Diş beyazlatması konusunda oldukça yaygın önerilen ve kullanılan kömürlü diş macunu popülerleşmeye devam ediyor. Kullanımı artan macunun çalışma prensibi diş yüzeyinin lekeli kısmını kaldırmak olduğu için diş geçici olarak parlaklık kazanıyor. Fakat bu gibi yöntemler uzun vadede dişlere fayda değil zararda bulunuyor. Kömür fazla kullanımda diş minesinin çatlak kısımlarına yerleşebiliyor. Bu da diş çatlamalarına sebebiyet veriyor.
Meyve
Meyve ile temizlik yapılmasının da yanlış olduğunu belirten diş doktoru bunun dişlerin çürümesine neden olabileceğini de paylaşıyor.
Evde diş ağrısı nasıl geçer?
Diş ağrısı şikayeti olanalr evde çeşitli yöntemlerle bu ağrıının üstesinden gelmeye çalışıyor. Evde diş ağrısını geçiren yöntemler şu şekilde sıralanabilir;
Diş fırçalama ve diş ipi kullanma
Tuzlu ya da sirkeli su
Karbonat
Buz terapisi
Karanfil ya da karanfil yağı
Sarımsak
Zerdeçallı su
Yatarken başı olabildiğince dik tutma.