2018'in en sağlıklı şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den 4 şehir...

Oldukça hareketli bir yılı bırakıyoruz. Bumbeo 2018'in en sağlıklı kentlerini açıkladı. Açıklanan listede Türkiye'den 4 şehir yer aldı. İşte dünyanın en sağlıklı kentleri...

17 Aralık 2018 Pazartesi, 10:51:10 Güncelleme: 11:13:53
2018'in en sağlıklı şehirleri açıklandı! Liste 4 şehir Türkiye'den

Teknoloji dünyası adına oldukça dolu dolu geçen 2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde oldukça geniş bir veri tabanına sahip olan Bumbeo 2018'in en sağlıklı kentlerini açıkladı. Açıklanan listede Türkiye'den 4 şehir yer aldı. İşte dünyanın en sağlıklı kentleri.

25- Kopenhag, Danimarka

2018'in en sağlıklı şehirleri açıklandı! Liste 4 şehir Türkiye'den

24- Manchester, İngiltere

2018'in en sağlıklı şehirleri açıklandı! Liste 4 şehir Türkiye'den

23- Guadalajara, Meksika

2018'in en sağlıklı şehirleri açıklandı! Liste 4 şehir Türkiye'den

22- Mangalore, Hindistan

2018'in en sağlıklı şehirleri açıklandı! Liste 4 şehir Türkiye'den

21- Viyana, Avusturya

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