2018'in en sağlıklı şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den 4 şehir...

Teknoloji dünyası adına oldukça dolu dolu geçen 2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde oldukça geniş bir veri tabanına sahip olan Bumbeo 2018'in en sağlıklı kentlerini açıkladı. Açıklanan listede Türkiye'den 4 şehir yer aldı. İşte dünyanın en sağlıklı kentleri.

25- Kopenhag, Danimarka