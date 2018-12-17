2018'in en sağlıklı şehirleri açıklandı! Listede Türkiye'den 4 şehir...
Oldukça hareketli bir yılı bırakıyoruz. Bumbeo 2018'in en sağlıklı kentlerini açıkladı. Açıklanan listede Türkiye'den 4 şehir yer aldı. İşte dünyanın en sağlıklı kentleri...
17 Aralık 2018 Pazartesi, 10:51:10 Güncelleme: 11:13:53
Teknoloji dünyası adına oldukça dolu dolu geçen 2018 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız şu günlerde oldukça geniş bir veri tabanına sahip olan Bumbeo 2018'in en sağlıklı kentlerini açıkladı. Açıklanan listede Türkiye'den 4 şehir yer aldı. İşte dünyanın en sağlıklı kentleri.
25- Kopenhag, Danimarka
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