RAMAZAN İMSAKİYE
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Göz yorgunluğu, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Gözdeki sinir uçlarını mahvediyor! Vücudunuzda bu vitaminden eser kalmamış olabilir!

A vitamini vücutta önemli bir rol oynar. Gözünüzün kornea da dahil olmak üzere diğer kısımlarını beslemek için A vitaminine de ihtiyacı vardır. Yeterli A vitamini olmadan, gözleriniz düzgün bir şekilde yağlanmalarını sağlayacak kadar nem üretemez.

takvim.com.tr
27.03.2023 11:38 - Son Güncelleme: 27.03.2023 11:38
Göz yorgunluğu, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Gözdeki sinir uçlarını mahvediyor! Vücudunuzda bu vitaminden eser kalmamış olabilir!

A vitamini eksikliği, dünya çapında çocuklarda önlenebilir körlüğün önde gelen nedenidir. A vitamini eksikliği nedeniyle her yıl tahminen 250.000 ila 500.000 çocuk kör oluyor. Bu çocukların yarısı görme yetisini kaybettikten sonraki bir yıl içinde ölüyor. Hamile ve emziren kadınlarda, A vitamini eksikliği, gece körlüğüne neden olur ve bağışıklık sistemine zarar vermesi nedeniyle anne ölümlerine neden olabilir. İşte A vitamini alabileceğiniz besinler...

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Göz yorgunluğu, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Gözdeki sinir uçlarını mahvediyor! Vücudunuzda bu vitaminden eser kalmamış olabilir!

A vitamini eksikliği, dünya çapında çocuklarda önlenebilir körlüğün önde gelen nedenidir. A vitamini eksikliği nedeniyle her yıl tahminen 250.000 ila 500.000 çocuk kör oluyor. Bu çocukların yarısı görme yetisini kaybettikten sonraki bir yıl içinde ölüyor.

Göz yorgunluğu, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Gözdeki sinir uçlarını mahvediyor! Vücudunuzda bu vitaminden eser kalmamış olabilir!

A Vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar;

Görmede bozukluklar ortaya çıkar.

Ciltte kuruluk, saç ve tırnaklarda kırılmalar oluşur.

Göz yorgunluğu, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Gözdeki sinir uçlarını mahvediyor! Vücudunuzda bu vitaminden eser kalmamış olabilir!

Enfeksiyonlara karşı direnç azalır ve halsizlik baş gösterir.

Dudaklarda yaralar ve dilde kızarıklık oluşur.

A vitamini karaciğerde depolandığı için yetersiz alındığında önce karaciğerdeki depolar azalıyor, ardından kanda miktarı düşüyor.

Göz yorgunluğu, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Gözdeki sinir uçlarını mahvediyor! Vücudunuzda bu vitaminden eser kalmamış olabilir!

A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları...

Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminde de görev aldığı için eksikliğinde halsizlik ortaya çıkabiliyor ve enfeksiyon riski artabiliyor. Uzayan A vitamini eksikliği ise vücutta geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

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