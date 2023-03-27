Göz yorgunluğu, halsizlik yaşıyorsanız dikkat! Gözdeki sinir uçlarını mahvediyor! Vücudunuzda bu vitaminden eser kalmamış olabilir!
A vitamini vücutta önemli bir rol oynar. Gözünüzün kornea da dahil olmak üzere diğer kısımlarını beslemek için A vitaminine de ihtiyacı vardır. Yeterli A vitamini olmadan, gözleriniz düzgün bir şekilde yağlanmalarını sağlayacak kadar nem üretemez.
A vitamini eksikliği, dünya çapında çocuklarda önlenebilir körlüğün önde gelen nedenidir. A vitamini eksikliği nedeniyle her yıl tahminen 250.000 ila 500.000 çocuk kör oluyor. Bu çocukların yarısı görme yetisini kaybettikten sonraki bir yıl içinde ölüyor. Hamile ve emziren kadınlarda, A vitamini eksikliği, gece körlüğüne neden olur ve bağışıklık sistemine zarar vermesi nedeniyle anne ölümlerine neden olabilir. İşte A vitamini alabileceğiniz besinler...
A vitaminin eksikliğinde sıklıkla görme ile ilgili problemler ortaya çıkıyor. Gece körlüğü, gözün parlaklığını yitirerek aşırı kuruması, gözyaşının yetersiz salgılanması bu sorunlardan bazıları...
Ayrıca A vitamini bağışıklık sisteminde de görev aldığı için eksikliğinde halsizlik ortaya çıkabiliyor ve enfeksiyon riski artabiliyor. Uzayan A vitamini eksikliği ise vücutta geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına neden olabiliyor.