10 günde 7 kilo garanti! Sonbahara fit girmek için bunu deneyin! Kendinizi tanıyamayacaksınız! Hem sağlıklı hem kolay!
Vücudunu önemseyen birçok kişi kış ayına daha fit bir şekilde girmek istiyor. Uzun süreli diyetlerden sıkılanlar ve sonuç alamayanlar zararsız ve etkili diyetler hakkında araştırmalara başladı. Göbek ve basen bölgesinde kilo problemi olanlar bu diyeti deneyerek 1 haftada 7 kilo verebilirler. Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen su diyeti hem zararsız hem de odukça etkili zayıflama yöntemleri arasında yer alıyor. Su vücudun en temel ihtiyacı olsa da birçoğumuz yeterli miktarda su tüketmiyoruz. İçinde bulunan minareller sebebiyle olumlu katkıda bulunan su metabolizmayı çalıştırmaya da yardımcı olmaktadır. Peki, 1 haftada 7 kilo nasıl verilir? En hızlı nasıl kilo verilir? Su diyeti nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
29.09.2022 16:05 - Son Güncelleme: 29.09.2022 16:05
Kış ayları yaklaşırken kilo vermek isteyen binlerce kişi en hızlı zayıflama yöntemleri hakkında araştırmalara başlaı. Son zamanlarda giderek daha da popüler hale gelen su diyeti 1 haftada 7 kilo verme garantisi sunuyor. İçinde bulunan mineraller vücuda fayda sağlarken aynı zamanda metabolizmanın da hızlı çalışmasına katkıda bulunuyor. Bu sayede yağ yakımı kolaylıkla gerçekleşiyor.
SU DİYETİ NASIL YAPILIR?
Su diyeti yapacaklara ilk uyarı bunu 7 günden fazla sürdürmemeleridir. Su diyeti odlukça düşük kalori alınan bir diyettir. Bu nedenle büyük bir enerji açığı oluşacaktır.
SU DİYETİNDE KAÇ KİLO VERİLİR?
Su diyetinin en fazla 1 hafta yapılması tavsiye edilir. Bu süreçte ise 7-8 kilo aralığında verilmesi bekleniyor.