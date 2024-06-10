Gazı, ödemi şıp diye kesiyor! Yemek yediği anda karnı şişenler dikkat! Göbeğiniz yok aslında siz....

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Sindirim sorunlarına neden olan gıdaları doğru şekilde pişirmek ve tüketmek önemlidir. Uzmanlar, gazın kronik rahatsızlıklar ve şişkinlik gibi problemlerin temelinde olduğunu belirtiyor. Mide şişkinliği, sindirim sistemiyle ilgili pek çok kişinin karşılaştığı bir sorundur. Ancak, yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, basit bir yöntemin mide şişkinliğini hafifletmekte etkili olabileceğini gösteriyor.