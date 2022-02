Rüyada salavat getirmek nasıl yorumlanır? Rüyada salavat getirerek uyanmak neye işarettir? Rüyada korkudan salavat getirmek anlamı!

RÜYADA KORKUDAN SALAVAT GETİRMEK DİYANET

Korkup salavat getirdiğini rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin yaşadıkları her şeye şükreden biri olmalarına delalet edilmiştir. Kişiler başlarına gelen iyi şeylere minnet duyarken, kötü olaylara karşı da başlarına bir hayır getireceğini düşünerek hareket ediyorlardır. Her işte bir hayır olduğunun farkında olan rüya sahipleri, yaşadıkları her şeyin Allah tarafından kendilerine verildiğini düşünüyorlardır.