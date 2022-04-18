Rüyada saçının uzadığını görmek ne anlama gelir? Rüyada saçların bele kadar uzaması neye işarettir?

Rüyada Saçının Uzadığını Görmek Diyanet

Diyanet'in rüyada saçlarının uzadığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin hem mal hem de makam sahibi olacaklarıdır. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, mal ve makam kazanmak gibi bir dertlerinin olmadığını insanlara anlatıyorlarsa ancak her zaman işlerinde en başarılı kişi olmak için çaba gösteriyorlarsa, yakın zamanda beklemedikleri bir yerden gelecek haberler ile makam sahibi olacaklardır.