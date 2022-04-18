Rüyada penis görmek ne anlama gelir? Rüyada penis görmek neye işarettir? Rüyada penis görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Penisini Kopardığını Görmek

Rüyada cinsel organını koparmak, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin kendilerine yük olarak görmeye başladıkları bir işten ayrılacak olmalarına yorumlanmıştır. Ancak kişiler, bu işten ayrıldıktan sonra güç ve itibar kaybedecek, kaybettikleri hiçbir şeyi ne kadar çabalarsa çabalasınlar geri alamayacaklardır. Rüya sahipleri, yaptıkları iş kendilerine ne kadar zor gelirse gelsin vazgeçerken her şeyi göz önünde bulundurarak hareket etmelilerdir.