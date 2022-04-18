Rüyada penis görmek ne anlama gelir? Rüyada penis görmek neye işarettir? Rüyada penis görmenin anlamı ve yorumu nedir?
Erkek cinsel organının rüyada görülmüş olması, rüyayı görmüş kimselerin gelecekleri makama delalet edilmiştir. Ancak rüya sahiplerinin erişecek oldukları bu makam, birçok kişiden faklı olarak rüya sahiplerine rütbe ve itibar getirmeyecektir. Rüyasında penis görmüş kimseler, geldikleri bu noktaya zaten kendi itibar ve kudretleri ile gelmiş olacağından ekstra bir şeye ihtiyaç duymayacaklardır.
Rüyada Kendi Cinsel Organını Görmek
Penisini rüyada görmek, bazı rüya tabircileri için rüya sahiplerinin cinsel organlarında oluşacak hastalıklara delalet edilmiştir. Bu hastalık ya da hastalıklar dolayısı ile tüm hayatı olumsuz olarak etkilenecek olan rüya sahipleri, bu hastalıktan kurtulabilmek için çok çabalayacaklardır.
Rüyada Penisini Kopardığını Görmek
Rüyada cinsel organını koparmak, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin kendilerine yük olarak görmeye başladıkları bir işten ayrılacak olmalarına yorumlanmıştır. Ancak kişiler, bu işten ayrıldıktan sonra güç ve itibar kaybedecek, kaybettikleri hiçbir şeyi ne kadar çabalarsa çabalasınlar geri alamayacaklardır. Rüya sahipleri, yaptıkları iş kendilerine ne kadar zor gelirse gelsin vazgeçerken her şeyi göz önünde bulundurarak hareket etmelilerdir.
Rüyada Penis Görmek
Rüyada erkeklik organının görülmüş olması, rüya sahiplerinin çok fazla çocuğa sahip olacaklarına yorumlanmıştır. İstediklerinden fazla çocukları olması, rüya sahiplerine bazı zamanlarda çok ağır bir külfet olarak gelse de kişiler zamanla çocuklarına alışacaklar ve onların hayatlarında olması kendilerine güç verecektir.