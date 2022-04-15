Rüyada pantolon görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada pantolonun yırtıldığını görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Pantolonun Yırtıldığını Görmek

Rüyasında pantolonunun yırtıldığını gören kişi sosyal yaşantısında ilişkilerinde sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. Özellikle bekar olan kadınlar yeni bir ilişki yaptığı zaman partneri ile arasında tartışmalar ile karşılaşabilir. Evli olan kadınlar da eşleri ile sorunlar içinde kendini bulabilir. Rüya sahibinin komşuları ile de kavgalar görülebilir. Kendi isimlerini dedikodu ortamında duyabilirler. Bir başkasının işlerin ile çok fazla uğraştığı sonucu da ortaya çıkar.