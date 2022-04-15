Rüyada oruç tuttuğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada oruç tutmak ve iftar açmak hayırlı mıdır? Rüyada oruç bozmak neye işarettir?

Rüyada Oruç Bozmak

Dayanamayıp oruç bozduğunu rüyada görmek, rüya sahipleri için çok büyük bir günah işleyecek olduklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kişiler, işledikleri günahın vebalinin sırtlarında olduğunu çok ağır bir biçimde hissedeceklerdir. Ancak rüyasında oruç tutarken unutarak orucunu bozduğunu görmüş olan kişiler, yakın zamanda kendi hayatları ile ilgili birçok hayırlı haberi duyacaklardır.