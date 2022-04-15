Rüyada oruç tuttuğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada oruç tutmak ve iftar açmak hayırlı mıdır? Rüyada oruç bozmak neye işarettir?
Oruç tuttuğunu rüyada görmek, rüya alimleri tarafından farklı şekillerde yorumlanmıştır: İmamı Nablusi (r.a.)'ya göre rüyada oruç tuttuğunu görmek, rüya sahiplerinin gerçekleşebilmesi için uğruna adaklar adadığı ve içlerinden birçok şeyi geçirdiği bir olayın gerçek olacağına delalet edilmiştir. Bu olayın gerçekleşmesi ardından da rüya sahipleri, akıllarında olan her hayrı gerçekleştirmeye başlayacaklardır.
Rüyada Oruç Tutmak Diyanet
Diyanet'in rüyada oruç tuttuğunu görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş olan kişiler eğer bekarsa, hayatlarına alarak evlenmek isteyecekleri insanların kendileri ile sürekli geçineceğidir. Rüya sahipleri, geçimlerini sağlarken eşlerinin kendilerine ne denli destek olduğunu görecek ve gördükleri bu destek sayesinde de başka insanlara karşı her zaman kolaylıkla ayakta kalabileceklerdir.
Rüyada Oruç Tutmak İftar Açmak
Tüm gün oruç tuttuktan sonra iftar açtığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından uzun zamandır sabrettikleri işlerin sırayla gerçekleşecek olmasına yorumlanmıştır. Yaşanan her şey için sabır gösterdikçe Allah'ın kendisine daha büyüğünü ve fazlasını verdiğine şahit olan rüya sahiplerinin bundan sonra hayata bakışları ve yaşayışları değişecektir.
Rüyada Oruç Bozmak
Dayanamayıp oruç bozduğunu rüyada görmek, rüya sahipleri için çok büyük bir günah işleyecek olduklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kişiler, işledikleri günahın vebalinin sırtlarında olduğunu çok ağır bir biçimde hissedeceklerdir. Ancak rüyasında oruç tutarken unutarak orucunu bozduğunu görmüş olan kişiler, yakın zamanda kendi hayatları ile ilgili birçok hayırlı haberi duyacaklardır.
Rüyada Oruç Tutmak İhya
İhya'nın rüyada oruç tutmak içi yaptığı yorumu, içlerinden gelerek insanlara yardım edeceğidir. Rüyayı görmüş olan kişiler, yolda gördükleri insanlara sadaka verebilir, kendisinden doğrudan yardım talep eden insanlara imkanları dahilinde bazı destekler sağlayabilir veya kısa bir vade içinde ailelerinin ihtiyaç durumlarına göre talep ettikleri ancak fiili olarak isteyemedikleri bazı eşyaları onlara alabilirler.