Rüyada ördek yavrusu görmek ne anlama gelir? Rüyada ördek yavrusu görmek neye işarettir? Rüyada ördek yavrusu görmenin yorumu nedir?

Rüyada Ördek Yavrusu Beslemek

Rüyada ördek yavrusu besleyen kişi hayatı boyunca yararını göreceği bir insanla tartışma yaşayacaktır. Rüya sahibi kendisini seven ve her konuda destek veren bir kişinin kalbini kıracaktır. Kişinin fedakarlık ve maddi manevi destek gördüğü kişiye üzücü hareketlerde bulunacağına delalet etmektedir. Ancak bu yanlışın ardından kişinin büyük pişmanlık duyacağına ve bu pişmanlıktan dolayı bu kişinin gönlünü almaya çalışacağına delalet etmektedir. Rüya sahibi kalbini kırdığı insanın gönlünü almak için çok çaba sarf edecektir.