Rüyada ölü kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada ölü kedi görmek neye işarettir? Rüyada kedi leşleri görmenin anlamı, yorumu
Ölmüş kediyi rüyada görmek, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin ellerinde olan birikimleri hızlı bir biçimde tüketecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin harcadıkları paralar kendilerine değil başkalarına olabilir. Rüya sahipleri, rüyalarında gördükleri ölü kediden sonra pişmanlıklarının farkına varabilirler. Fakat içinde olacakları hiçbir durum, tükettikleri birikimlerini kendilerine geri vermeyecektir.
Rüyada Ölmüş Kedi Leşi Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada ölmüş kedinin cesedinin görülmesi, rüya sahiplerinin maddi kaygılarının olmadan bir işe girecek olmalarına yorumlanmıştır. Bu girecekleri iş sayesinde sadece itibar kazanma kaygılarına sahip olacaklardır. İstedikleri itibara sahip olabilmek için rüya sahipleri, şu an hayatlarında olan bazı şeyleri gözden çıkarmak zorunda kalabilirler. Bu durumun içinde kalışları, biraz kendilerini üzse de geniş pencereden olaylara baktıkları zaman kazandıklarının farkına varacaklardır.
Rüyada Kedi Leşleri Görmek
Bir sürü ölü kedinin rüyada görülmüş olması, rüyayı görmüş kimselerin kafalarına çok taktıkları bir durumun yakın zamanda çözülecek olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, özellikle parasal anlamda zorlandıkları bazı konuların gündemlerine geldiğini ve bu konular dolayısıyla da canlarının biraz sıkıldığını görebilirler. Ancak yaşadıkları her can sıkıcı durum, kısa sürede çözümlenecektir.
Rüyada Kendi Kedinin Öldüğünü Görmek
Evinde baktığın kedinin öldüğünü rüyada görmek, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin işledikleri tüm günahların Allah katında affedilecek olmasına yorumlanmıştır. Kişilerin ölü kedilerini rüyalarında görmelerinden sonra herhangi bir durumdan eskisi kadar korkmamaları gerektiği yorumu yapılmıştır. Eğer cesur olur ve bazı şeyleri kaybetmekten çekince duymazlarsa çok fazla şey kazanma imkanı bulacaklardır.
Rüyada Ölmüş Yavru Kedi Görmek
Yavru bir kedinin ölmüş olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerine bir yardımcı bulacaklarına yorumlanmıştır. Özellikle de bu rüyayı görmüş kadın rüya sahipleri, hem ev hem de iş hayatlarına yetişmekte zorlanmalarından dolayı kendilerine yardım etmek amacı ile evlerine ve ailelerine birini dahil etme arzusunda olabilirler. Bu arzuları, yakın zamanda tam kendilerine göre birini bulmaları ile sakinleşecektir. Kendilerine yardımcı olması için hayatlarına aldıkları kişi, rüya sahiplerine aynı zamanda yarenlik de edecektir.
Rüyada Ölen Kediyi Canlı Görmek
Ölmüş bir kedinin canlı olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin düşmanlarından kurtulduklarına ancak kurtuldukları bu düşmanlıklarını kabullenmemiş olduklarına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kimseler, eğer kendilerine zarar verme ihtimali bulunmayan insanlara karşı bir çekimserlik ya da korku gösterir ve bunu karşı tarafın fark edeceği bir biçimde yaparsa, uyuyan yılanı uyandırıp kendi başına bela alabilir.