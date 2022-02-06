Rüyada ölü kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada ölü kedi görmek neye işarettir? Rüyada kedi leşleri görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Ölmüş Yavru Kedi Görmek



Yavru bir kedinin ölmüş olduğunu rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerine bir yardımcı bulacaklarına yorumlanmıştır. Özellikle de bu rüyayı görmüş kadın rüya sahipleri, hem ev hem de iş hayatlarına yetişmekte zorlanmalarından dolayı kendilerine yardım etmek amacı ile evlerine ve ailelerine birini dahil etme arzusunda olabilirler. Bu arzuları, yakın zamanda tam kendilerine göre birini bulmaları ile sakinleşecektir. Kendilerine yardımcı olması için hayatlarına aldıkları kişi, rüya sahiplerine aynı zamanda yarenlik de edecektir.