Rüyada ölmüş yılan görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada canlı yılan görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Yılan Görmek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada yılanın görülmesi, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Rüya sahipleri eğer ölümcül bir hastalığa yakalanmışlarsa ve herkes bu hastalığın şifasının olmadığını söylüyorsa, hiç tanımadıkları birinden hastalıklarının çok uzaklarda bir şifasının olduğunu öğrenerek hareket edebilirler. Rüya sahipleri iyileşmelerinden hemen sonra bu tanımadıkları kişiyi bularak ona iyilikler yapmaya başlayacaklardır.

• Rüya sahipleri kariyerlerinin zirvesine doğru giderken ve çok büyük başarılar elde etmeye başlamışlarken rüyalarında canlı veya ölmüş yılan görmüşlerse, düşmanları bu başarılara zarar vermek üzere bazı hamleler yapacaklardır.