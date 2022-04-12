Rüyada oğlunun öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada oğlunun öldüğünü duymak ve ağlamak neye işarettir?

RÜYADA OĞLUNUN OLDUĞUNU GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada erkek evladının olduğunu görmek, rüya sahiplerinin evlatları sayesinde hedeflerine ulaşmak için daha fazla çaba göstereceklerine ve daha mutlu ve başarılı bir hayata sahip olabilmek için de eşlerinden destek alacaklar yorumlanmıştır. Rüya sahipleri kendilerine koydukları bu hedefler sayesinde evlatlarına da örnek olacak ve oğullarının ya da diğer çocuklarının da güzel bir hayata sahip olmasını sağlayacaklardır.