Rüyada nişan görmek ne anlama gelir? Rüyada bekar birinin nişanlandığını görmek neye işarettir? Rüyada başkasının nişanlandığını görmek...
Rüyada nişan yapıldığını görmek, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerine medeni durumlarına göre şöyle yorumlanmıştır: Birçok din alimi bu rüyayı görmüş olan bekar kişilerin yakın zamanda hayırlı bir kısmet ile evlenme kararı alacaklar yorumunda bulunmuşlardır. Kişiler evlenmeye karşı da dursalar bu evlilik kendine çok hayırlı olacaktır ve rüya sahipleri, bu durumu evlenmelerinden sonra ancak fark edebileceklerdir.
RÜYADA BAŞKASININ NİŞANLANDIĞINI GÖRMEK
Tanımadığın birinin nişanlandığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın çevrelerinde olan bir arkadaşlarını evlenmeye yönlendirmelerine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri karşılarında olan arkadaşlarına yaptıkları bu iyilik sayesinde kişilerin hayatlarını düzene girdiğini görecek ve bu hayat düzeninde yaşamalarının kendilerini çok mutlu ettiğini hissedeceklerdir.
RÜYADA NİŞAN KALABALIĞI GÖRMEK
Nişan için toplanmış insanların rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kendi hayatları ile ilgili hayırlı bir olayı kutlamak için sevdiklerini bir araya toplayacaklarını yorumlanmıştır. Ancak rüya sahiplerinin sevdikleri insanları bir araya toplama amaçları kendilerini özel hayatları ile ilgili değil genel manasıyla kariyerleri ya da iş hayatı ile ilgili olacaktır. Rüya sahipleri yakın zamanda terfi alabilirler ve bu durum uzun bir süre boyunca kendilerini mutlu edecektir.
RÜYADA NİŞAN HAZIRLIĞI GÖRMEK
Birilerinin nişan için hazırlık yaptığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin tatlı bir telaşa tutulacağını ve bu telaşla sonrasında da kişilerin hayatlarının düzene gireceği yorumu yapılmıştır. Bazı rüya tabircileri rüyasında nişan hazırlığı yaptığını gören bekar kadınların yakın zamanda evleneceklerini söylemişlerdir.
RÜYADA BAŞKASININ NİŞANLANDIĞINI GÖRMEK DİYANET
Diyanet'in tanımadığın birinin nişanlandığını rüyada görmek için yorumu, rüya sahiplerinin yakın zamanda biri ile tanışacakları ve tanıştıkları insanın aşk hayatının kendileri hayatına girmesinden sonra çok hareketlenecek olmasıdır. Rüya sahipleri, hareketlenen bu aşk hayatı sebebi ile kendilerini biraz yorgun hissedebilir ancak bu durumdan şikayet de etmeyecektir.