Rüyada nişan görmek ne anlama gelir? Rüyada bekar birinin nişanlandığını görmek neye işarettir? Rüyada başkasının nişanlandığını görmek...

RÜYADA NİŞAN KALABALIĞI GÖRMEK

Nişan için toplanmış insanların rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin kendi hayatları ile ilgili hayırlı bir olayı kutlamak için sevdiklerini bir araya toplayacaklarını yorumlanmıştır. Ancak rüya sahiplerinin sevdikleri insanları bir araya toplama amaçları kendilerini özel hayatları ile ilgili değil genel manasıyla kariyerleri ya da iş hayatı ile ilgili olacaktır. Rüya sahipleri yakın zamanda terfi alabilirler ve bu durum uzun bir süre boyunca kendilerini mutlu edecektir.