Rüyada mısır tarlası görmek ne anlama gelir? Rüyada mısır tarlası görmek neye işarettir? Rüyada mısır tarlası görmenin anlamı, yorumu...

Rüyada Mısır Tarlası Kazmak

Rüyada mısır tarlasının kazılması emek anlamına gelir. Rüya sahibinin uzun süredir bir işi istediği ve bu iş için oldukça fazla çalıştığı anlamına gelir. Rüyasında mısır kazanların gerçek hayatta başarılar elde edeceği söylenir. Yeni kazanç yolları arandığı ya da sürpriz gelişmelerin yaşanacağı anlamına da gelir. Rüyayı gören için güzel günlerin geleceği söylenir.