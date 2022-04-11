Rüyada mandalina görmek ne anlama gelir? Rüyada mandalina ağacı görmek neye işarettir? Rüyada mandalina soymak hayırlı mıdır?

RÜYADA MANDALİNA SOYUP YEMEK

Mandalina soyduğunu ve yediğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin adım atacakları bir konuda kendilerine düşünme süresi tanıyacak olmalarına delalet edilmiştir. Kısa bir zaman dilimi de olsa kendilerini insanların düşünce ve fikirlerine kapatacak olan rüya sahipleri, kendilerine verdikleri bu sürenin çok verimli geçtiğini fark edeceklerdir. Bu sayede bundan sonra yaşayacakları bazı zor durumlarda kendilerini kabuklarına çekeceklerdir.