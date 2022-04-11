Rüyada mandalina görmek ne anlama gelir? Rüyada mandalina ağacı görmek neye işarettir? Rüyada mandalina soymak hayırlı mıdır?
Mandalina yediğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin yakın bir zamanda bir tatile ya da kısa süreli bir yolculuğa çıkacak olmasına delalet edilmiştir. Rüyasında mandalina yediğini görmüş olan kimseler, özellikle yakın bir zaman önce kendilerine gezme ya da seyahat planı yapmışlarsa gezileri kendileri açısından çok zevkli geçecektir.
RÜYADA MANDALİNA SOYUP YEMEK
Mandalina soyduğunu ve yediğini rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin adım atacakları bir konuda kendilerine düşünme süresi tanıyacak olmalarına delalet edilmiştir. Kısa bir zaman dilimi de olsa kendilerini insanların düşünce ve fikirlerine kapatacak olan rüya sahipleri, kendilerine verdikleri bu sürenin çok verimli geçtiğini fark edeceklerdir. Bu sayede bundan sonra yaşayacakları bazı zor durumlarda kendilerini kabuklarına çekeceklerdir.
RÜYADA MANDALİNA YEMEK İHYA
İhya'ya göre rüyada mandalina yediğini görmek, rüya sahiplerinin iklim olarak sıcak bir yere gideceğine delalet edilmiştir. Kişiler bu yere iş ya da gezme amacı ile gidebilirler. Hangi amaçla giderseler gitsinler gittikleri yerde tanıştıkları yeni insanlar, kendilerini kariyerlerinde daha fazla geliştirmeleri için onlara destek olacaklardır. Yeni tanıştıkları insanlardan gördükleri bu destek, rüya sahiplerinin insanlara yeniden güvenmelerini de sağlayacaktır.
RÜYADA MANDALİNA AĞACI GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada mandalina ağacının görülmüş olması, rüya sahiplerinin çok içten ve sıcakkanlı insanlar ile zaman geçirmeye başlamalarına delalet edilmiştir. Uzun süredir arkadaşı olmayan ya da arkadaşları ile zaman geçirmeyen insanların bu rüyayı görmeleri, yeni arkadaşlıkları kurabilmek için insanlara adım atacakları yorumu yapılmıştır.
RÜYADA MANDALİNA SOYMAK
Mandalinanın kabuğunu soyduğunu rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin arınma ihtiyacı duyacakları bir enerjiye maruz kalacaklarının işareti olarak yorumlanmıştır. Rüyasında soyduğu mandalinayı yediğini görmüş olan kimseler, yakın bir zaman içinde sürekli nazara gelecek, başlarının ağrıdığını hissedeceklerdir. Evlerinde değer verdiği cam eşyalara bu süreçte dikkat etmelilerdir. Değer verdikleri ve anısı olan eşyalar bir anda kırılabilir.
RÜYADA MANDALİNA GÖRMEK
Mandalina meyvesinin rüyada görülmesi, özellikle rahatsız olan kimseler için çok hayırlı bir rüya olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu rüyayı görmelerinden sonra hastalıklarından çok hızlı bir şekilde kurtulabilir, hastalıklarının kendilerine artık zarar vermediğini hissedebilirler. Fiziksel olarak sağlıklı oluşlarını bilmeleri, psikolojik olarak da daha iyi olmalarını sağlayacaktır.