Rüyada manda görmek ne anlama gelir? Rüyada manda sürüsü görmek neye işarettir? Rüyada manda tarafından kovalanmak...
Mandanın rüyada görülmesi, rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin çok cesaretli biri ile bir münasebetlerinin olmasına delalet edilmiştir. Rüyasında manda görmüş olan kimseler, bu cesur insandan birçok konuda feyz alabilmek için çaba gösterecek, sergiledikleri davranışları kendilerine örnek teşkil etmesi amacı ile de biraz çaba göstereceklerdir.
RÜYADA MANDA GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada mandanın görülmüş olması, rüya sahiplerinin alacakları iyi ve müjdeli haberlerin işareti olarak yorumlanmıştır. Uzunca bir süre boyunca aldıkları tüm haberler kendilerine iyilik getirecek, iyi haber aldıkça da rüya sahipleri kendilerini ruhen daha iyi ve sağlıklı hissedeceklerdir.
RÜYADA MANDA SÜRÜSÜ GÖRMEK
Birçok mandanın bir arada olduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişiler için iki farklı biçimde delalet edilmiştir:
• Bazı din alimleri, bu rüyayı görmüş olan kişiler için uzun vadede kendilerine hedef olarak belirledikleri durumları gerçekleştirecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, hedeflerine erişebilmek için çaba gösterdikçe daha da yukarı çıkabileceklerdir.
RÜYADA MANDA KOVALAMASI GÖRMEK
Rüyada manda tarafından kovalanmak, rüya sahiplerinin kendilerine zarar verdiği ve çevrelerine de kötülük saçtığını düşündükleri her şeyden uzaklaşacak oluşlarına delalet edilmiştir. Bu durum içinde olmaları, rüyasında manda kovalaması görmüş olan kişilerin büyük ve derin bir boşluk içinde hissetmelerine neden olacaktır. Bu boşluktan tüm kötülüklerinden kurtulmalarından sonra kendiliğinden çıkacak olan rüya sahipleri, boşluktan kurtulmuş olmanın derin huzuru ile bir süre rahat yaşayacaklardır.
RÜYADA KÖMÜŞ GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada manda görülmesi, rüya sahiplerinin tabiri caizse bir taşla iki kuş vuracak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kendi başlarına gelecek olan bazı durumlar dolayısıyla umutlarını kaybettikleri bazı konuların yeniden hayatlarına yeşerdiklerini göreceklerdir. Bu yeşerme sayesinde, uzun vadede birçok farklı iş imkanına da sahip olacak olan rüya sahipleri, umutlarını kaybetmeden hareket etmeye de özen göstermelilerdir.