Rüyada manda görmek ne anlama gelir? Rüyada manda sürüsü görmek neye işarettir? Rüyada manda tarafından kovalanmak...

RÜYADA MANDA SÜRÜSÜ GÖRMEK

Birçok mandanın bir arada olduğunu rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişiler için iki farklı biçimde delalet edilmiştir:

• Bazı din alimleri, bu rüyayı görmüş olan kişiler için uzun vadede kendilerine hedef olarak belirledikleri durumları gerçekleştirecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, hedeflerine erişebilmek için çaba gösterdikçe daha da yukarı çıkabileceklerdir.



