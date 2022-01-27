Rüyada kuru fasulye görmek ne anlama gelir? Rüyada kuru fasulye yemeği görmek neye işarettir? Rüyada kuru fasulye pilav yemek...

RÜYADA KURU FASULYE HAŞLAMAK

Kuru fasulye haşladığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerine çekmekte oldukları belaların habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer kişiler, gerçekten de çevrelerinde sürekli olarak kötü şeylerin olduğunu fark ediyorlarsa bu durumun önünde durabilmek adına çok fazla çaba göstereceklerdir. Fakat başlarından bu belaları def edebilmeleri ancak çok kudretli insanlar sayesinde olabilecektir.