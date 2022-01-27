Rüyada kuru fasulye görmek ne anlama gelir? Rüyada kuru fasulye yemeği görmek neye işarettir? Rüyada kuru fasulye pilav yemek...
Kuru fasulyenin rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından kişilerin hayatlarına farklı yerlerde devam etmesine delalet sayılmıştır. Yani, rüyasında kuru fasulye görmüş kişiler eğer öğrenciyseler okullarına farklı bir şehirde veya farklı bir okulda devam edebilirler. Rüya sahipleri eğer başarılı oldukları bir şirkette çalışıyorlarsa zamanla yaşadıkları sorunların arttığını ve bu nedenle de işten ayrılmak isteyeceklerdir. İşten ayrıldıktan sonra hemen farklı bir yerde iş bulacaklardır.
RÜYADA PİŞMİŞ KURU FASULYE GÖRMEK
Rüyada pişirilmiş fasulyenin görülmesi, rüya sahiplerinin kendilerini birçok konuda geliştirecek olmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, kendilerini geliştirmek yerine yerlerinde saymayı tercih ederlerse çevrelerindeki herkesin kendilerinden çok yukarı seviyelere çıkacaklarını ve bu sayede de maddi gelirlerinin arttığını göreceklerdir.
RÜYADA PİŞMEMİŞ KURU FASULYE GÖRMEK
Çiğ kuru fasulyenin rüyada görülmesi, rüyayı görmüş kişilerin bir işe başlamak üzere olduğuna delalet edilmiştir. Bu iş, rüya sahiplerinin kendi mesleklerinin dışında icra etmek isteyecekleri, bu nedenle de işi bilen başka kimselerden yardım almak durumunda kalacakları işlerden ibarettir. Rüya sahipleri bu işin altından ancak yardım isteyerek çıkabileceklerdir.
RÜYADA KURU FASULYE ALDIĞINI GÖRMEK
Bir yerden kuru fasulye aldığını görmek, rüya sahiplerinin evlerinin geçimini tamamen üstlenecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu büyük sorumluluk altında kalmalarının ardından başta zorlansalar da zamanla bir düzen oturtacaklar ve bu kurmuş oldukları düzen başka insanlar tarafından çok kıskanılacaktır.
RÜYADA KURU FASULYE YEMEĞİ GÖRMEK
Rüyada yapılmış fasulye yemeğinin görülmüş olması, rüya sahiplerinin elde etmekte hiç zorlanmayacakları mallara işaret olarak kabul edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, kuru fasulye yemeğinden yediklerini de görüyorlarsa elde ettikleri malları kardeşleri veya çocukları arasında da kendisine düşen paydan fazla olmamak şartıyla paylaştıracaklardır.
RÜYADA KURU FASULYE HAŞLAMAK
Kuru fasulye haşladığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendilerine çekmekte oldukları belaların habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer kişiler, gerçekten de çevrelerinde sürekli olarak kötü şeylerin olduğunu fark ediyorlarsa bu durumun önünde durabilmek adına çok fazla çaba göstereceklerdir. Fakat başlarından bu belaları def edebilmeleri ancak çok kudretli insanlar sayesinde olabilecektir.