Rüyada köpekten kaçmak ne anlama gelir? Rüyada köpekten kaçmak neye işarettir? Rüyada köpek kovalamasının anlamı...

Rüyada Köpekten Kurtulduğunu Görmek



Kendini kovalayan köpekten kurtulduğunu rüyada görmek, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin yaptıkları işte çok başarılı olmalarına ve kendisi ile aynı işi icra eden tüm kişilere çok büyük fark atacaklarına yorumlanmıştır. Yaşanan bu durum, rüya sahiplerinin her geçen gün daha fazla yükselmesine, yükseldikçe de kıskanılmasına yorumlanmıştır.