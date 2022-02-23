Rüyada köpek saldırısına uğramak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada köpek ısırmasının anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Köpek Isırması

Köpeğin seni ısırdığını rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin kısa bir vade içinde çok büyük sıkıntılar çekecek olmasına ve bu çektikleri sıkıntıların da ilerleyen zamanlarda üzüntüye dönüşecek olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş olan kişiler, kendilerini bu sıkıntılara fazla adapte ederek bir hayatlarının olduğunu unuturlarsa çok daha büyük sıkıntılar ile burun buruna kalacak ve bu sıkıntıların içinden kendilerini kurtaramayacaklardır.