Rüyada kiraz görmek ne anlama gelir? Rüyada kiraz toplamak neye işarettir? Rüyada kiraz toplamak nasıl yorumlanır?

KIŞIN RÜYADA KİRAZ GÖRMEK

Kış mevsiminde görülmüş kiraz, rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:

• Bu rüya, eğer bir kadın tarafından görülürse yakın zamanda hamile kalabilir veya hamile olduğunu öğrenebilir. Aşerdiği ilk şeylerden biri de kiraz olacaktır. Yani bu rüya, kişilerin bebek sahibi olmalarına malum olabilir.

• Bazı rüya tabircilerine göre rüyada kiraz görmüş erkekler için eşleri için bazı fedakarlıklarda bulunmaları gerekeceği yorumu yapılmıştır. Eğer kişiler, gerçekten eşlerini sevdiklerini söylüyorsa yakın zamanda bunu kanıtlamaları gerekecektir.



