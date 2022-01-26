Rüyada kiraz görmek ne anlama gelir? Rüyada kiraz toplamak neye işarettir? Rüyada kiraz toplamak nasıl yorumlanır?
Rüyada yenen kirazlar, rüya sahiplerinin çok sevdikleri ve değer verdikleri bir kimseden çok müjdeli bir haber almalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, kendileri kiraz yerken başkalarının da gördüğünü rüyalarında görmüşlerse, alacakları bu müjdeli haberi kısa zamanda birçok kişi ile paylaşacaklardır.
RÜYADA KİRAZ YEMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada yenen kiraz, rüya sahiplerinin bir süredir almak için dört gözle bekledikleri haberlerin kendilerine ulaşmasına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kimseler, bu haberi aldıktan sonra hem sevinecek hem de çok üzüleceklerdir. Eğer kişiler, üzüldükleri durumu düzeltebilme şanslarının olduğunu da görüyorlarsa kısa sürede bunu düzeltmeli, başka insanların da mutlu olmasını sağlamalılardır.
RÜYADA DALINDAN KİRAZ YEMEK
Rüyada dalından koparıp kiraz yenmesi, rüya sahiplerinin amaçlarına ulaşmaya çalışırken verdikleri emeklerin karşılıklarını görecek oluşlarına yorumlanmıştır. Eğer kişiler, yakın zamanda biri ile hedeflerine erişirken yaşadıkları zorlukları konuşmuşlarsa, bu zorluklar hızlı bir biçimde rüya sahiplerinin önünden çekileceklerdir.
KIŞIN RÜYADA KİRAZ GÖRMEK
Kış mevsiminde görülmüş kiraz, rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:
• Bu rüya, eğer bir kadın tarafından görülürse yakın zamanda hamile kalabilir veya hamile olduğunu öğrenebilir. Aşerdiği ilk şeylerden biri de kiraz olacaktır. Yani bu rüya, kişilerin bebek sahibi olmalarına malum olabilir.
• Bazı rüya tabircilerine göre rüyada kiraz görmüş erkekler için eşleri için bazı fedakarlıklarda bulunmaları gerekeceği yorumu yapılmıştır. Eğer kişiler, gerçekten eşlerini sevdiklerini söylüyorsa yakın zamanda bunu kanıtlamaları gerekecektir.
RÜYADA KİRAZ TOPLAMAK
Rüyada sepete kiraz toplamak, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin hastalıklarına karşı deva bulma çabasına gireceklerine yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu hastalıklara sahip olduklarından yeni haberdar olabilirler ve öğrendikleri andan itibaren de daha kötü olmamak amacıyla hemen yeni çareler arayacaklardır.
RÜYADA KİRAZ YEMEK İHYA
İhya'ya göre rüyada yenen kirazlar, rüya sahiplerinin uzun yıllar boyunca çalışarak birikim yapmış oldukları bir kimsenin birikimini harcayacak olmalarına yorumlanmıştır. Bu kişiler, rüya sahiplerinin yeni evlenecekleri kişiler veya anne babaları olabilir. Ancak kişilerin bu davranışta bulunmadan önce iyice düşünmeleri tavsiye edilmiş, birikimin tümü bittikten sonrası için de plan yapmaları tavsiye edilmiştir.