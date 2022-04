Rüyada kek yemek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kek yapmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kek Yemek İhya

İhya'ya göre rüyada kek yediğini görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin kurdukları tüm dostlukların her daim çok kuvvetli olacağına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, hiçbir zaman hayatlarına onlarca insanı doldurmayacak, ancak aldıkları birkaç insanın da her zaman yanlarında olmalarını isteyecektir. Arkadaşları da kendilerini asla yarı yolda bırakmayacaklar, ihtiyaç duydukları her anda kendilerinin yanında güçlü duruşlarını sergileyeceklerdir.