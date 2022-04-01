Rüyada kek yemek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kek yapmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Kek Yemek Diyanet

Diyanet'e göre rüyada kek yediğini görmek, rüya sahiplerinin kendilerini yormadan ve zorlanmadan elde edecekleri bir malın habercisi olarak delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, elde ettikleri bu mal varlıkları içinde iken en ufak dertlerine takılmaya başlarlar ise, zamanla daha büyük sıkıntılar yaşayacaklar ve bu sıkıntıları başlarından atabilmek için de tüm mal varlıklarını harcayacaklardır