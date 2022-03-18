Rüyada Fatiha okumak ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada Fatiha suresini sesli okumanın anlamı, yorumu

Rüyada Fatiha Suresini Okuyarak Uyanmak

Fatiha okuyarak uyandığını rüyada görmek, din alimleri ve rüya tabircileri tarafından iki farklı biçimde yorumlanmıştır:

• Bu rüyayı görmüş olan kimseler için birçok rüya tabircisi kötü olan birçok durumdan kurtularak yaşamak istedikleri iyi durumları kendilerine kendilerinin yaratacak olduğu yorumunda bulunmuşlardır. Başkalarından hiçbir durum için farklı şeylerin beklentisi içinde olmayacak olan rüya sahipleri, kendi hayatlarında yürümek istedikleri yolları kendileri çizeceklerdir.

• Birçok din alimine göre ise bu rüyanın görülmesi, rüya sahiplerinin yapmakta oldukları ancak hayırlı olmayan birçok şey konusunda gözlerinin açılacak olmasıdır. Rüya sahipleri, hayırsız olduğuna kanaat getirdikleri birçok şeyi yapmayı bırakacak, bıraktıkları bu şeylerden sonra da hayatlarının daha iyi bir noktaya geldiklerini göreceklerdir.