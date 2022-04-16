Rüyada eve giren hırsızı yakalamak neye işarettir? Rüyada hırsız görmek nasıl yorumlanır? Rüyada hırsızı yakalamak ne anlama gelir?

RÜYADA HIRSIZI GÖRMEK

Bir yerden bir şey çalan birinin rüyada görülmüş olması, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin kendilerine dert edecekleri bazı durumların habercisi olarak yorumlanmıştır. Çok ufak problemleri kendilerine sorun olarak gösteren rüya sahipleri, bu durumdan kurtulabilmek için çok çaba gösterecektir. Ancak bu dertlerden kurtulabilmesi bir uzun bir süreç olabilir.