Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Gerçekte evliyken rüyada eski sevgiliyi görmek neye işarettir?

RÜYADA SÜREKLİ ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK PSİKOLOJİK YORUMU

Sürekli eski sevgiliyi rüyada görmek, psikolojik olarak rüya sahiplerinin hala eski sevgililerinin kendilerine dönmesini beklediklerine yorumlanmıştır. Kişiler farkında olarak ya da olmayarak aslında eski sevgililerinin kendilerine bir gün geleceğini düşünüyor ve hayatlarını da buna göre düzenliyorlardır. Özellikle sevgilisinde ayrılmasının üstünden çok uzun yıllar geçmiş rüya sahiplerinin bu durumdan kurtulmaları için psikolojik bir tedavi almaları gerektiği söylenmiştir.