Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir? Gerçekte evliyken rüyada eski sevgiliyi görmek neye işarettir?
Eski kız ya da erkek arkadaşın rüyada görülmesi, rüyayı görmüş tüm kişiler için yeni bir ilişkiye başlayacaklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, herhangi bir şekilde hayatlarında yeni biri istemediklerini, artık yeniden kendilerini üzmeyeceklerini birilerine söylemişlerse ve bunun arından rüyalarında eski sevgililerini görmüşlerse, arkadaş ortamlarında tanışacakları biri fikirlerini değiştirebilecektir.
GERÇEKTE EVLİYKEN RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK
Evli kimselerin rüyalarında eski sevgililerini görmeleri, rüya alimlerine göre rüya sahiplerinin eşleri ile aralarında yaşanacak yeni sorunlara delalet edilmiştir. Kişiler bir anda eşlerinin kendilerine karşı olan tavırlarının değiştiğini görebilirler. Eğer rüya sahipleri eşleri ile konuşarak anlaşmaya çalışırlar ve onu sürekli alttan alarak ona ılımlı yaklaşmaya çalışırlarsa sorunlarını azaltabilirler. Ancak bazı sorunlar, rüya sahiplerinin ilişkilerinde kalıcı olacaktır.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK VE KONUŞMAK
Rüyada eski sevgiliyle konuşmak, bazı rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin ayrıldıkları sevgilileri ile kapanmamış bazı meselelerinin olduğuna delalet edilmiştir. Bu meseleler, kişilerin aralarında geçmiş olan para mevzuları olabilir. Alacak verecek durumları yeniden rüya sahiplerinin hayatlarında gündeme gelebilir ve rüya sahipleri bu durumdan çok rahatsızlık duyacaktır.
RÜYADA ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada eski sevgili görmek, rüya sahiplerinin huzur bulmasını engelleyen her şeyin geçmişlerinden kaynaklı olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, eski sevgililerini rüyalarında görmelerinden sonra bu durumu fark edecekler ve geçmişlerinde zarar ya da fayda gördükleri herkesten bir şekilde kopmayı başaracaklardır.
RÜYADA SÜREKLİ ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK PSİKOLOJİK YORUMU
Sürekli eski sevgiliyi rüyada görmek, psikolojik olarak rüya sahiplerinin hala eski sevgililerinin kendilerine dönmesini beklediklerine yorumlanmıştır. Kişiler farkında olarak ya da olmayarak aslında eski sevgililerinin kendilerine bir gün geleceğini düşünüyor ve hayatlarını da buna göre düzenliyorlardır. Özellikle sevgilisinde ayrılmasının üstünden çok uzun yıllar geçmiş rüya sahiplerinin bu durumdan kurtulmaları için psikolojik bir tedavi almaları gerektiği söylenmiştir.
RÜYADA ÜST ÜSTE ESKİ SEVGİLİYİ GÖRMEK
Üst üste görülen rüyalarda eski sevgilinin olması, rüya sahiplerinin eski sevgilileri tarafından anıldığına işaret edilmiştir. Bu anılma, rüya sahiplerinin eski sevgilileri ile yakın zamanda yeniden iletişim kuracaklarına da yorumlanmıştır. Bu iletişim, rüya sahiplerinin isteği doğrultusunda olmayacak olsa da kişiler yapılan konuşma sonrasında rahatladıklarını hissedeceklerdir.