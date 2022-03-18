Rüyada denize atlamak ne anlama gelir? Rüyada denize atlamak neye işarettir? Rüyada denize atlamanın anlamı, yorumu...

Rüyada Denize Atlamak Ve Yüzmek

Denize atladıktan sonra yüzdüğünü rüyada görmek, rüya sahiplerinin daha önce uğraşmış oldukları bir iş teklifini alacak olduklarına yorumlanmıştır. Rüyasında denize atlayıp yüzdüğünü görmüş olan kimseler başta bu işi unuttuklarını düşünerek tereddütle yaklaşacaklardır ancak kardeşlerinin yardımı ile bu işin altından kolaylıkla kalkacağını fark edecekler, maddi anlamda güzel bir kar sağlayabilmek için bu teklifi kabul edeceklerdir.