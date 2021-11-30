Rüyada cenaze görmek ne anlama gelir? Rüyada kendine ait cenaze görmek, annenin cenazesini görmek neye işarettir? Rüyada cenaze taşımak hayırlı mıdır?

RÜYADA CENAZENİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada taşınırken cenaze düşürmek bolluğa berekete ve huzura erişmek için önünüze çıkacak son bir engeli ifade etmektedir. İmam-ı Gazali (r.a) yapmış olduğu yorumda, bir cenazenin düştüğünü gördüğü durumlarda kişiye bir uyarı yapıldığını ve tez vakitte buna uygun davranması gerektiğini ifade etmektedir. Kişinin uyanışa geçmek için önünde son bir adım kalmıştır ve bu adım geldiğinde, manevi hayata ulaşmak ve aydınlanma dönemi başlayacaktır. Aynı zamanda bu karı koca ilişkisinde bozulma olduğu durumlarda toparlanma ihtimalinin olduğunu ve iletişim kurulması gerektiğini de göstermektedir.