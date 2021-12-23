Rüyada bisiklet görmek ne anlama gelir? Rüyada bisiklet sürmek neye işarettir? Rüyada hızla bisiklet sürmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA BİSİKLETE BİNMEK İHYA

İhya'ya göre rüyada bisiklet sürülmesi, rüyayı görmüş kişilerin kısa süreli olacak ancak çok zevk alacakları bir yolculuğa çıkmalarına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, bu yolculuğa yalnız başlarına çıkmak isteyecekler ancak çok değer verdikleri bir kimse bu yola yalnız çıkışlarına mani olacak ve geçirecekleri güzel zamanları kendisi ile paylaşmak istediğini söyleyecektir.