Rüyada bıçaklanmak ne anlama gelir? Rüyada bıçaklanıp öldüğünün görülmesi neye işarettir? Rüyada sırtından, bacağından bıçaklanmak hayırlı mıdır?
Rüyada bıçaklandığının görülmesi kişinin yakın zaman içerisinde yaşayabileceği sağlık sorunlarını ifade etmektedir. Rüyada kişinin kendisinin bıçaklandığını görmesi durumunda arkadaş çevresinde yaşanacak kavgalara ve şiddetli bitişlere delalet ederken, kişinin rüyasında tanıdığı birinin bıçaklandığını görmesi, bu kişiden alınacak ölüm ya da hastalık haberini verir. Rüyada bıçaklanmak olumlu bir rüya tabiri değildir.
RÜYADA KENDİNİN BIÇAKLANDIĞINI GÖRMEK
Rüyada kişinin kendinin bıçaklanması arkadaş çevresinden göreceği ihaneti simgeler. İslam alimlerinden İmam-ı Nablusi (r.a) yapmış olduğu rüya tabirlerinde bu rüyayı gören kişi;
* Kadın olması durumunda eşin bir başka kadınla görüşebileceğine ve aleni zinayı
* Erkek olması durumunda arkadaş çevresinden birisinin kendisine ihanet edeceğini ve yaşanacak kavgaları
* Yakın çevreden birisinin sizin için görmesi durumunda ev kaybını anlatmaktadır.
RÜYADA BIÇAKLANIP ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada bıçaklanıp öldüğünün görülmesi kişinin kendi almış olduğu yanlış kararın sonuçlarının tez vakitte görüleceğine ifade eder. Rüyada bir erkeğin kendisinin bıçaklandığını ve öldüğünü görmesi, düşman ile karşı karşıya geleceğine ve bu kavgadan karşı tarafın galip olarak çıkacağına işaret eder. İmam-ı Gazali (r.a) Hazretleri'nin bu konudaki tabirine göre bu durum aynı zamanda eşin ihanetine, babanın ölmesine ya da kız evladın kötü duruma düşmesine delalet eder. Bu rüyayı gören kişi hareketlerinin sonuçlarını değerlendirmelidir.
RÜYADA SIRTINDAN BIÇAKLANDIĞINI GÖRMEK
Rüyada sırtından bıçaklanılması ihaneti simgelemektedir. Aldatma, zina, iş yerinde işten atılmak, haksız yere hapse düşmeye rivayet etmektedir. Bu rüyayı gören kişi evinden, işinden ve tüm parasından olacaktır. Bu rüya aynı zamanda çok güçlü bir düşmanla karşı karşıya gelme ya da yanlış insana güvenmeye delalet eder. Rüya sahibi derhal davranışlarını düzeltmektedir. Rüyada bıçaklanmak üzerine vizyonlar gören kişi sırtından bıçaklandığını görüyorsa arkadaş çevresindeki samimi olmayan kişiler ile görüşmeyi kesmeli, ticaret faaliyetlerine dikkat etmelidir.
RÜYADA BACAĞINDAN BIÇAKLANDIĞINI GÖRMEK
Rüyada bacaktan bıçaklanmak kişinin kemikler ile ilgili yaşayabileceği problemlere delalettir. Cabir ül Magribi (r.a) yapmış olduğu yorumda rüyada bacaklarından bıçaklandığını ya da yaralandığını gören bir kimsenin yakın zamanda kemikleri ile ilgili bir problem yaşayabileceğini ortaya koymaktadır. Kemiklerin düşüş sonrası kırılması, yüksek yerden düşme sonrası ezilme ve çıkma yaşanabilir. Rüyada bir başkasının bacağından bıçaklandığını görüyorsanız bu o hane ile ilgili kemik problemlerini ortaya koymaktadır. Kişi bu konuda uyarıcı vazifesi görmelidir.
RÜYADA KİŞİNİN BAŞKASINI BIÇAKLADIĞINI GÖRMEK
Rüyada birini bıçaklamak İslam alimlerinin ortak yorumlarına göre kişinin işlemiş olduğu günahlardan dolayı duyduğu sıkıntıları simgelemektedir. Kişi depresyon ve huzursuzluk sorunları yaşayabilir ve bu durum içerisindeki huzursuzluğu ortaya koymaktadır. Bu, haberci bir rüya olarak yorumlanır ve Cafer-i Sadık (r.a) yorumuna göre kişi namaz ibadetini yerine getirmeye başlamalıdır.
RÜYADA KADIN BIÇAKLANDIĞINI GÖRMEK
Rüyada kadın bıçaklanması kişinin çevresindeki kadınlardan herhangi birinin yakın zamanda uğrayabileceği zorbalığa ya da hakarete delalettir. Bu kadınlardan herhangi birisi zor durum ile karşı karşıya kalabilir. Eşleri ile araları bozabilir ya da bu kadının kötü niyetli biri ya da kötü niyetli eş tarafından şiddet görebileceğini ifade etmektedir. Rüyayı gören kişi kendisi ise tartışmaya delalettir. İbn-i Sirin rüyada bıçaklanan kişinin kadın olması durumunda, bir kadının haksız yere göreceği kötü muameleme olduğunu belirtir.