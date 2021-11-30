Rüyada bıçaklanmak ne anlama gelir? Rüyada bıçaklanıp öldüğünün görülmesi neye işarettir? Rüyada sırtından, bacağından bıçaklanmak hayırlı mıdır?

RÜYADA KADIN BIÇAKLANDIĞINI GÖRMEK

Rüyada kadın bıçaklanması kişinin çevresindeki kadınlardan herhangi birinin yakın zamanda uğrayabileceği zorbalığa ya da hakarete delalettir. Bu kadınlardan herhangi birisi zor durum ile karşı karşıya kalabilir. Eşleri ile araları bozabilir ya da bu kadının kötü niyetli biri ya da kötü niyetli eş tarafından şiddet görebileceğini ifade etmektedir. Rüyayı gören kişi kendisi ise tartışmaya delalettir. İbn-i Sirin rüyada bıçaklanan kişinin kadın olması durumunda, bir kadının haksız yere göreceği kötü muameleme olduğunu belirtir.